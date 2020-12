Belen Rodriguez tronca con Mattia Ferrari: da inseparabili fino alla rottura

Belen Rodriguez e Mattia Ferrari pare che abbiano troncato i rapporti. Ognuno per la sua strada e buona vita: si potrebbe riassumere così la vicenda che riguarda la modella argentina 36enne e il manager classe 1992. I due sono apparsi pressoché inseparabili negli ultimi mesi, poi qualcosa si è rotto. Un fulmine a ciel sereno visto che l’amicizia che li legava sembrava solidissima e più che salda. Il 28enne è stato al fianco della sudamericana, come un’ombra, per tutto il periodo difficile relativo alla separazione da Stefano De Martino. In estate Mattia e Belen sono stati infatti sempre molto uniti e hanno trascorso parecchio tempo assieme, vacanze incluse. Si vociferò persino di una relazione ‘clandestina’, presto smentita (anche perché Ferrari è gay).

Ma che cosa ha portato i due ad allontanarsi? Sulle cause dell’addio aleggia il mistero. Giornalettismo, però, è certo che la scelta di porre fine al rapporto è maturata e non c’è ripensamento che tenga. E non si tratterebbe soltanto di una separazione professionale. Pare che sia successo qualcosa d’altro che ha condotto i due ad allontanarsi pure nella vita privata. “È stata una bella esperienza, abbiamo obiettivi diversi, ora però il tutto è giunto al termine”, il commento di Ferrari sulla questione rilasciato a Giornalettismo. L’esternazione in effetti è alquanto fredda e distaccata. La testata aggiunge che in realtà, dietro alla conclusione del rapporto professionale, c’è una “rottura anche privata”. E ancora: “Come mai? Belen, nell’ultimo periodo ha scelto di interrompere anche altre amicizie”.

Tempo di scelte e cambiamenti per Belen. Per ora nella sua vita ci sono due certezze: la famiglia, a cui è legatissima ed è l’unico pilastro che sorregge e sorreggerà sempre la sua esistenza, come lei stessa ha dichiarato in svariate occasioni. E il fidanzato attuale, Antonino Spinalbese, con il quale è tornata a riassaporare le tenerezze e le dolcezze dell’amore dopo il naufragio sentimentale con De Martino. Il giovane fotografo è ormai stato ‘integrato’ a tutti gli effetti nella famiglia Rodriguez, tanto che con il ‘Clan’ sta trascorrendo anche le feste natalizie. La storia è decollata da qualche settimana e tutto per adesso sembra filare liscio. Durerà? Chissà… Tempo al tempo!