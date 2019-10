Belen Rodriguez: famiglie riunite per i 30 anni di Stefano De Martino

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, per i 30 anni del conduttore è successo qualcosa di molto speciale

Festa in grande per i 30 anni del simpaticissimo Stefano De Martino. Il conduttore di Stasera tutto è possibile si è recato con la sua famiglia, e con sua moglie Belen Rodriguez, a Napoli per festeggiare il suo grandioso traguardo con le persone che più ama. Sui social, dove sono molto attivi, i due hanno raccontato le loro giornate tra momenti passati in famiglia e ‘strani’ giri, tra cui è apparsa anche una bella Chiesa addobbata a festa. Questa annata è per entrambi molto fortunata. Il 2019 infatti ha fatto rinascere l’amore tra Belen e Stefano e i due ora sembrano più uniti di sempre. Lo sono così tanto che anche le loro rispettive famiglie hanno ricucito i loro rapporti. Eh si, perché per il compleanno di Stefano il clan Rodriguez e il clan De Martino si sono riuniti per festeggiare tutti insieme. E a dimostrazione di ciò ci sono anche alcune fotografie che la showgirl e il conduttore hanno postato sui sui social.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: le loro famiglie riunite per la prima volta dopo la riconciliazione

Ma non solo, come è appena stato annunciato, domani sul numero di Chi avremo l’occasione di vedere altre immagini che ritraggono la coppia probabilmente in compagnia dei loro cari. Stefano e Belen infatti sono molto attaccati alle loro famiglie e questo l’abbiam capito sin da quando li abbiamo conosciuti. Da loro infatti hanno ereditato grandi valori che stanno tramandando anche nel piccolo Santiago, il loro figlioletto. Come riporta la rivista diretta da Alfonso Signorini, la Rodriguez e suo marito hanno festeggiato il compleanno di Stefano regalandosi una mini crociera nel Golfo di Napoli. Per l’occasione è appunto accaduto qualcosa di molto speciale: per la prima volta dalla loro riconciliazione, con loro erano presenti anche le due famiglie intere che si sono ‘mescolate’ per celebrare questi giorni così importanti. Questa bellissima reunion, come riporta anche Chi, sembra quasi una prova generale del rinnovo dei voti dei due sposini che, in realtà, non hanno mai divorziato.

Belen Rodriguez: gli auguri speciali per Stefano e il particolare giro in chiesa

Sono rimasti impressi gli auguri, ricchi d’amore, che Belen Rodriguez ha riservato al suo amato Stefano. E inoltre hanno colpito tantissimo le fotografie che la showgirl argentina ha postato sui social mostrando una Chiesa dove, forse, era appena stato celebrato un matrimonio. Insomma, si rincorrono sempre più le voci che le nozze bis dei due innamorati siano sempre più vicine!