Belen Rodriguez pubblica la chat col figlio Santiago: il dolce rimprovero

Il bimbo sta trascorrendo dei giorni con papà Stefano ma non dimentica di coccolare la mamma a distanza, anche in videochiamata

La chat tra mamma Belen e il figlio Santiago sarà una delle cose più dolci che vedrete oggi, probabilmente. I due stanno vivendo dei giorni lontani e di certo non è una novità per loro, né purtroppo per il piccolo Santiago che si divide tra mamma Belen e papà Stefano De Martino. In questi giorni il bimbo è proprio insieme al padre, a Napoli probabilmente, e mamma Belen sente molto la sua mancanza. Non mancano di scriversi e sentirsi, però, come testimoniano alcune storie su Instagram proprio della Rodriguez. Ieri sera ha deciso di pubblicare alcuni momenti del figlio, tra cui un video pubblicato proprio da Stefano.

De Martino, che stasera debutterà con il suo Bar Stella su Rai Due, ha postato un video di Santiago con il mare sullo sfondo mentre stringe tra le mani qualcosa di molto goloso. Belen ha repostato tra le sue storie questo video, poi ha pubblicato la chat con i messaggi con Santiago. Nel pomeriggio si sono scambiati un “te amo te amo te amo” ripetuto più volte. Più tardi il bimbo le ha mostrato un adesivo – così si chiamano nelle chat – che rappresenta sé stesso probabilmente. Ha chiesto un parere alla mamma, che ha apprezzato molto.

Verso le undici e mezza di sera, poi, Belen ha provato a scambiare qualche altro messaggio con il figlio chiedendogli se stesse dormendo. Lui ha risposto di no e così Belen prima gli ha augurato la buona notte, ricordandogli che la mamma lo ama ogni giorno sempre di più, poi gli ha chiesto: “Ma cosa fai sveglio a quest’ora?”. Un rimprovero molto dolce, visto che di sicuro pensava fosse tardi per un bimbo della sua età. A questo punto Santiago ha sbagliato a scrivere e ha inviato un messaggio per un altro. Forse per questo Belen, trovando il tutto divertente, ha deciso di condividerlo con i fan su Instagram. Poco dopo ha pubblicato anche la schermata in cui sono in videochiamata.

Belen e il figlio Santiago sono inseparabili anche a distanza, così come lo sono, di sicuro, Santi e papà Stefano quando lui è con la mamma. Intanto la Rodriguez sta trascorrendo dei giorni in montagna con la famiglia e alcuni amici e si gode la piccola Luna Marì. A proposito della secondogenita, c’è stato un gesto molto forte in reazione a un commento di Antonino Spinalbese che non fa ben sperare…