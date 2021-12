Belen Rodriguez, Antonino commenta una sua foto: lei reagisce male

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez lontani e distanti, anche durante le feste di Natale. La love story, con ogni probabilità, non c’è più. Nonostante ciò, nelle scorse ore, lo spezzino ha azzardato un gesto social alquanto curioso, commentando un post della modella argentina (situazione che non capitava da diverse settimane) che non ha preso affatto bene la questione. Cosa è successo di preciso? Lungo la giornata di Santo Stefano la conduttrice di Tu si que vales ha postato sul suo profilo Instagram un dolce scatto con la figlia Luna Marì in cui si è ritratta con le braccia alzate. A questo punto è intervenuto l’hair stylist 26enne.

“Io ti renderò LIBERA”. Queste le parole con cui Belen ha corredato la fotografia in cui si è immortalata con il suo frutto d’amore. Pochi minuti dopo, sotto al post, si è fatto vivo papà Antonino Spinalbese. “La pubblicità dei Ringo”, ha scritto il giovane. Una battuta piuttosto strana. Non tanto per il contenuto (di per sé innocuo), bensì per il fatto che da settimane ormai la coppia non ci sarebbe più. E la questione sembra che sia apparsa assai strana anche alla Rodriguez che infatti ha reagito male, cancellando il post.

C’è dell’altro: il fatto che Belen abbia deciso di rimuovere la fotografia con Luna Marì dopo che è campeggiato il commento di Spinalbese, spinge a credere che i rapporti tra lei e lo spezzino siano tutt’altro che pacifici e distesi. Per il momento entrambi tengono le bocche cucitissime: sia la sudamericana sia l’hair stylist non hanno mai commentato le voci di crisi e di rottura che li hanno travolti di recente. Ma…

Ma i ben informati assicurano che la relazione sia evaporata come neve al sole per incomprensioni caratteriali e che da diversi giorni Belen e Antonino conducano vite parallele. Altrimenti detto, non vivono più sotto lo stesso tetto e l’unico punto di contatto sarebbe la gestione di Luna Marì, il frutto d’amore nato lo scorso luglio quando tutto sembrava procedere a gonfie vele. Qualcosa poi si è rotto e pare che non sia più ‘aggiustabile’.