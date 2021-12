Belen e Antonino, è davvero finita: “Coppia scoppiata” (le foto dell’addio)

La showgirl sudamericana e il 26enne spezzino, come riferisce il magazine Oggi, non sono più una coppia: vite separate

“La coppia è scoppiata”, Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono detti addio: a riferire che la relazione è giunta al capolinea è il magazine Oggi, con un articolo firmato dal giornalista Alberto Dandolo, esperto di gossip milanesi, il quale ha confermato che l’hair stylist 26enne da tempo è tornato a vivere nella sua casa di Milano, quella in cui abitava prima di conoscere la modella argentina. Non solo: Dandolo spiega anche che un weekend sì e uno no il giovane torna il Liguria dai suoi parenti. Il motivo è semplice: un fine settimana lo trascorre in compagnia di Luna Marì, la figlia avuta da Belen, l’altro con i suoi familiari.

Il magazine diretto da Umberto Brindani aggiunge anche che la crisi che avrebbe portato la relazione a spegnersi sarebbe cominciata subito dopo la nascita di Luna Marì. A conferma del fatto che la situazione abbia subito uno strappo difficile da ricucire, Oggi pubblica, nell’ultimo numero in edicola, anche delle fotografie recenti che vedono immortalati la Rodriguez e Spinalbese. Prima Belen viene paparazzata in compagnia di familiari e amici in un locale sotto casa sua. Poi arriva lo spezzino.

Ad un certo punto, nel bar, si materializza Antonino che raccoglie il biberon con il latte preparato dalla modella. Si fa una foto con la bimba e poi esce dal locale, naturalmente senza la Rodriguez che raggiunge l’esterno sola, quando ormai Spinalbese se ne è andato. Sono “genitori sereni ma distanti emotivamente”, sottolinea il settimanale. In effetti è ormai più che palese che la coppia sia evaporata e che la 37enne sudamericana e l’hair stylist 26enne spezzino facciano vite da separati.

Belen e Antonino, quali sono le cause della crisi?

Ciò che resta da capire è il motivo profondo che ha portato il loro legame ad andare in crisi così velocemente dopo la venuta alla luce della bimba. Alcuni ben informati dicono che siano venute a galla divergenze caratteriali inconciliabili. Per il momento sia Belen sia Antonino sono due tombe e tacciono sul loro rapporto. Nessuna dichiarazione, nessuna parola, niente di niente: la loro attenzione è solo per Luna.