Belen Rodriguez nuovo amore, il gesto sospetto: “Appartieni a chi pensi”

Nuovo fidanzato Belen, il gossip impazza

Il nuovo amore di Belen Rodriguez, ammesso che ci fosse davvero, è avvolto ancora nel mistero. Per molto tempo si è parlato di un ritorno di fiamma con Stefano De Martino, poi le hanno affibbiato un po’ di Vip tanto per soddisfare la fame di gossip dei più appassionati, infine si è parlato di un certo Lucas negli ultimissimi giorni. Non si può dire insomma che la vita di Belen non interessi più a nessuno, visto che la showgirl e conduttrice è sempre sulla bocca di tutti. Anche oggi che ha pubblicato una citazione molto significativa tra le sue Instagram stories: che sia riferita al suo nuovo presunto fidanzato? Chissà.

Belen Rodriguez nuovo amore, la citazione che incuriosisce

La citazione è la seguente: “Appartieni a chi pensi quando ti distrai”. Si tratta di una frase profonda che senz’altro avrà colpito i fan, visto che fa chiaramente riferimento a una relazione amorosa: a chi appartiene il cuore di Belen dunque? Non lo sappiamo, e molto probabilmente la showgirl ne parlerà solo quando sarà davvero sicura, se questo rapporto esiste davvero, della sua veridicità. Certo è che qualcosa bolle in pentola per forza, visto che frasi del genere si condividono quando si è coinvolti da qualcuno. Dite che invece è stato un pensiero mattutino senza alcun tipo di riferimento? Tutto potrebbe essere ma noi non potevamo lasciarlo stare. Così come non potevamo lasciar perdere le ultime news su Francesco Monte che Belen conosce molto bene.

Il futuro di Belen tra carriera e amore

Se il nuovo amore della Rodriguez è ancora avvolto nel mistero non si può dire nulla di diverso sulla sua carriera: anche sui suoi progetti futuri in effetti c’è il più assoluto riserbo dopo il successo di Tú Sí Que Vales. Chissà cos’ha in mente l’argentina… Di certo non se la sta passando male, anzi, e lo abbiam capito proprio qualche giorno fa quando ha assistito alla caduta di sua sorella Cecilia davanti a Santiago: un momento imperdibile che ha fatto il giro del Web e che non sarà dimenticato così facilmente. Così come non dimenticheremo il nuovo fidanzato di Belen, qualora esistesse davvero. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo!