Belen Rodriguez, gesto di Stefano De Martino per la festa della mamma

Belen Rodriguez: il gesto di Stefano De Martino riservato all’argentina per la festa della mamma

Per la festa della mamma, che si celebra oggi 12 maggio, Stefano De Martino non ha perso l’occasione di riservare all’amata Belen Rodriguez, madre di suo figlio Santiago, un dolce gesto. E lo ha fatto di buona mattina, immortalando la modella argentina in un tenero video poi veicolato sui social, nelle Stories Instagram. Nella fattispecie il danzatore napoletano, oggi anche conduttore di Made in Sud, ha ritratto la Rodriguez nel letto assieme a Santi (6 anni), mentre lo ha ‘spupazzato’ tra risate e coccole. Naturalmente Stefano non ha nemmeno mancato di titolare il filmato con un flash al miele: “Cuore di mamma”.

Belen e Stefano: niente tata o baby sitter, ‘troppa gelosia’ per Santiago

Belen e Stefano sono ormai ufficialmente tornati in love e stanno vivendo una seconda favola d’amore. La coppia è molto attiva anche sui social, dove spesso mostra attimi di felicità trascorsi con il figlio. In una recente intervista De Martino, a proposito del tempo passato con Santiago, ha confidato che lui e la Rodriguez non hanno a libro paga alcuna tata o baby sitter (ad eccezione di impegni ed eventi particolari), essendo gioiosamente ‘gelosi’ del loro frutto d’amore. Il danzatore, sempre di recente, è anche tornato a parlare del periodo della separazione. Una vicenda che lo ha fatto soffrire molto.

La separazione da Belen, confessioni di De Martino: “Non sapevo cosa sarebbe avvenuto, non potevo prevedere se sarebbe stato definitivo, ma io ho lavorato molto per ritrovare la serenità“

“Un fallimento”, ha detto Stefano in una recente intervista rilasciata ad I’m Magazine circa la separazione nel 2015 da Belen Rodriguez. “Non sapevo cosa sarebbe avvenuto, non potevo prevedere se sarebbe stato definitivo, ma io ho lavorato molto per ritrovare la serenità“, ha aggiunto. Oggi “tutto è tornato al suo posto” e le incomprensioni del passato sono state superate. Incomprensioni che, dopo la separazione, hanno spinto Belen nelle braccia di Andrea Iannone, pilota con cui ha vissuto una chiacchierata relazione. A proposito, pare che anche lui abbia ritrovato l’amore.