Belen Rodriguez social e bollente: stavolta interviene Andrea Iannone. Poi la battuta dell’argentina…

Belen Rodriguez è sempre più social ed è sempre più ‘ardita’. Questa però non è una novità. Ciò che invece è inusuale è leggere un intervento del fidanzato Andrea Iannone dopo un suo scatto bollente su Instagram. Ed è proprio quel che è accaduto nelle scorse ore. Ma perché il pilota si è fatto vivo? E che cosa pensa del lato ‘caldo e social’ della compagna? Prima risposta: si è fatto vivo dopo essere stato chiamato in causa dai fan. Seconda risposta: non pensa affatto male, tanto che ha scritto che lei è semplicemente….

Iannone su Belen: “Come sempre è unica”

Che ne pensa Iannone dell’ultima foto Instagram ‘azzardata’ della sua Belen (qui lo scatto in questione)? “Che come sempre è unica”, è stato l’intervento con cui Andrea ha risposto a chi gli ha chiesto un parere sulla torrida istantanea della fidanzata. Insomma, per il pilota il lato caliente social della Rodriguez non è un problema. Dopotutto è unica anche per questo. Intanto Belencita, molto saggia e scaltra, si è tirata fuori dalle solite polemiche che la vedono troppo ‘esagerata’ con una battuta spassosa. Gli sponsor non le passano più i vestiti da indossare? “C’è crisi”, la fulminea e divertente replica della modella argentina che ha strappato una miriade di like.

Belen Rodriguez e Tiziano Ferro: i fan del cantante non condividono il gesto del loro beniamino per l’argentina

La chiacchieratissima Rodriguez, nelle ultime ore, è stata anche sfiorata da un altro pettegolezzo, innescatosi dopo che Tiziano Ferro le ha dedicato un dolce pensiero. Viene da domandarsi: che c’è di male? Nulla. Tuttavia molti fan del cantante di Latina non hanno visto di buon occhio il gesto del loro beniamino, chiedendosi che cosa ci azzecchi lui con la showgirl e riservando parole non proprio carine a quest’ultima. Scommettiamo, però, che Belen se ne farà una ragione sul fatto di non essere nel cuore dei seguaci di Tiziano. E scommettiamo anche che non ci perderà certo il sonno.