Belen: gesto di Tiziano Ferro per la Rodriguez, i fan basiti mugugnano

Belen Rodriguez: il gesto di Tiziano Ferro e la risposta dell’argentina… i fan del cantante, basiti, mugugnano: “Potevi risparmiartela…”

Tiziano Ferro è in vena di dediche zuccherose e gesti teneri. Il cantante, infatti, nelle scorse ore ha riservato un bel pensiero per l’amica Belen Rodriguez. L’argentina ha garbatamente risposto, esprimendo la sua gratitudine per la piccola sorpresa che l’interprete di Latina le ha fatto pervenire. Chi invece ha mugugnato sono stati diversi fan di Tiziano, per nulla d’accordo per il pensiero di cui si è reso protagonista. Ma che cosa ha fatto? Dal suo profilo Instagram ha dolcemente ricordato il primo incontro avuto con la chiacchieratissima showgirl. Episodio che risale a sette anni fa…

Tiziano Ferro i fan stupiti mugugnano per il pensiero dedicato a Belen

“Il giorno in cui conobbi la bellissima @belenrodriguezreal. El día en el que conocí la guapísima Belen! The day I met the gorgeous Belen Rodriguez #belenrodriguez #2011 #tbt”. Con queste parole tradotte in due lingue per l’occasione e piazzate sotto a un post Instagram assieme a Belen, Tiziano ha ricordato con una punta di commozione la volta che conobbe l’argentina. Il gesto è stato apprezzato dalla Rodriguez che si è affrettata a rispondere con un affettuoso “Che bello che sei”. Chi invece ha storto il naso, è stata una schiera di fan del cantante. Alcuni commenti a caldo in tal senso rendono bene il clima che si è respirato sotto alla foto: “Questa se la poteva risparmiare”, “Secondo me hanno hackerato il profilo di Tiziano”, “Ma chi è ste Belen rispetto a te?”, “Ma sta bene?”, “Il mio like è solo per te (Al cantante, ndr)”…..

Tiziano Ferro: la ‘creativa’ vena social e la divertente vicenda portoghese

Insomma, una cosa l’abbiamo capita: diversi fan di Tiziano non nutrono particolare simpatia per Belen. Scommettiamo che l’argentina se ne farà una ragione, non perdendoci certo il sonno. Ma torniamo a Ferro e alla sua ‘creativa’ vena social di questi giorni. Il cantante è particolarmente attivo su Instagram di recente. Infatti, prima dello scatto per la Rodriguez, si è fatto notare per un’altra curiosità, condividendo con i fan uno spassoso aneddoto che gli è capitato in Portogallo: in un bar a Praia De Albufeira si è lanciato in un karaoke improvvisato. Peccato che nessuno lo abbia riconosciuto. E lui come l’ha presa? Facendosi un bel sorriso e mettendo a disposizione dei follower il divertente video della vicenda.