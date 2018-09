Tiziano Ferro, karaoke improvvisato in bar portoghese: nessuno lo riconosce (video)

Tiziano Ferro, karaoke improvvisato in un bar in Portogallo (dove nessuno lo riconosce): il video della serata

Tiziano Ferro è sicuramente uno di quegli artisti così noti nel panorama musicale italiano che non ha certo bisogno di presentazioni oggi. Le sue doti canore, inoltre, sono anche molto apprezzate all’estero, dove il cantante può vantare un numero incredibile di fan. Qualcuno, però, in Portogallo non l’ha comunque riconosciuto in queste sere. In un bar a Praia De Albufeira, infatti, Tiziano Ferro si è lanciato in un karaoke improvvisato dove, come è possibile vedere nel video condiviso da lui stesso su Instagram, nessuno pare lo abbia riconosciuto. Il cantante, difatti, si è esibito senza destare alcun sospetto. I presenti in sala (almeno quelli visibili in video), hanno continuato a fare tranquillamente quello che stavano facendo, senza badare minimamente alla performance.

Un post condiviso da Tiziano Ferro (@tizianoferroofficial) in data: Set 4, 2018 at 12:02 PDT

Tiziano Ferro si esibisce al karaoke e nessuno lo riconosce in Portogallo: fan increduli

Il fatto che Tiziano Ferro si sia esibito in totale libertà (e nel completo anonimato) nel locale portoghese ha molto divertito i fan che lo seguono affettuosamente su Instagram. Non sono stati pochi, infatti, i commenti di quelli che hanno chiaramente palesato il proprio stupore sotto il post condiviso dal cantante. “Noi ti aspettiamo in Italia e ti possiamo assicurare che non ti saremo indifferenti ma canteremo insieme a te” ha scritto qualcuno. “Se anche esiste un angolo di mondo in cui, per chiunque, passeresti inosservato, riconoscerei la tua voce tra mille” ha commentato poi un altro aprendo, così facendo, la strada a tantissimi altri interventi simili.

Tiziano Ferro lontano dalle scene: le ultime dichiarazioni del cantante

È passato meno di un anno da quando Tiziano Ferro, dopo l’uscita dell’album “Il mestiere della vita”, ha dichiarato di aver voglia e intenzione di prendersi una pausa dalla TV. Alle ultime dichiarazioni del cantante, poi, sono anche seguiti i fatti. Oggi, però, i fan chiedono a gran voce un suo ritorno sulla scena. Tiziano Ferro esaudirà le loro richieste? Magari con un nuovo tour o progetto musicale? Staremo a vedere