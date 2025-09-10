Belen Rodriguez, altro duro colpo: chiuso il suo show, ma la Rai apre le porte

Belen Rodriguez in TV accusa un altro duro colpo (anche se non è proprio tutto perduto). La conduttrice argentina, che tanto sogna una lunga carriera sul piccolo schermo al timone di qualche programma, si ritrova di nuovo ad affrontare una triste svolta. Ebbene, a quanto pare, il suo programma Amore alla prova è stato cancellato. A svelare questo dettaglio è Giuseppe Candela, il quale parla del suo futuro in televisione sul nuovo numero della rivista Chi.

Mentre si vocifera che Belen sia delusa dal fatto che Stefano De Martino sia riuscito a raggiungere i risultati a cui lei tanto aspirava, arriva questa doccia fredda. Il giornalista rivela che Warner Bros avrebbe deciso di chiudere Amore alla prova, che andava in onda su Real Time. Nonostante ciò, Candela ci tiene a precisare: “Da Discovery non escludono novità nei prossimi mesi”. Dunque, pare che le porte non si siano totalmente chiuse per la Rodriguez, su queste reti e non solo!

Come già detto, non è comunque tutto perduto per la conduttrice argentina. Infatti, sebbene abbia perso questo show su Real Time, pare che Belen tornerà a condurre lo show comico OnlyFun. Non solo, mentre riprende i suoi rapporti con Cecilia Rodriguez e in attesa di conoscere la sua nipotina, farà presto il suo debutto in radio. Ebbene la Rodriguez affiancherà Vincenzo De Lucia e Barty Colucci al timone di Radio Rai 2.

E non finiscono qui gli impegni lavorativi per la presentatrice. Infatti, come conferma oggi Candela, la Rodriguez svolgerà il ruolo di ballerina per una notte nella nuova edizione di Ballando con le Stelle. Dunque, il pubblico avrà comunque modo di rivedere Belen sul piccolo schermo nelle prossime settimane. Allo stesso tempo, il giornalista fa sapere che ci sarebbero per lei in ballo dei progetti proprio con la TV di Stato.

“E qualcuno dalle parti di Viale Mazzini accenna ad altri progetti…”, scrive Candela. Pertanto, sembra che la Rai stia pensando di introdurre in modo significativo la Rodriguez sulle proprie reti. Non si sa quali progetti siano in ballo per la conduttrice argentina. Potrebbe trattarsi di qualche ospitata, ma anche di una trasmissione tutta sua, a grande sorpresa. Dopo l’addio alle rete Mediaset, pare che per Belen potrebbero presto aprirsi nuove e importanti porte.