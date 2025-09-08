Belen e Cecilia a un passo dalla pace: il faccia a faccia, svelate le chat private

Il grande gelo tra Belen e Cecilia Rodriguez potrebbe terminare a breve. Vanity Fair rivela che le due sorelle, dopo oltre 6 mesi senza vedersi, sono pronte a un faccia a faccia che dovrebbe svolgersi tra pochi giorni. Non solo: il prestigioso magazine ha raccontato altri retroscena interessanti e piuttosto sorprendenti riguardanti le due influencer argentine, affermando che in questo periodo di lontananza non sono comunque mancati contatti affettuosi e scambi di messaggi con tanto di “ti voglio bene”. Riassumendo, che qualcosa si sia rotto tra ‘Belu’ e ‘Chechu’ sarebbe vero, ma non tutti i ponti sarebbero stati tagliati. In fondo, entrambe nutrirebbero la voglia di riappacificarsi.

Belen e Cecilia Rodriguez, l’indiscrezione sui messaggi privati

“Non si vedono da marzo, ma questa settimana Cecilia e Belen saranno – finalmente – di nuovo faccia a faccia. Complice un incontro di affari per la loro linea di abbigliamento, Belén potrà vedere la sorella dopo mesi, vedere il suo pancione. Cecilia, infatti, diventerà mamma per la prima volta il prossimo ottobre”. Così Vanity Fair nel lanciare l’indiscrezione. Il magazine ha aggiunto che in questi mesi di distacco le due sorelle si sono comunque sentite in diversi frangenti e che alla fine dei messaggi non è mai mancato il reciproco “ti voglio bene”.

Il silenzio di Cecilia e le parole di Belen

Da quando si parla di crisi familiare, Cecilia non ha mai detto una parola sulla questione, preferendo rimanere in assoluto e religioso silenzio. Belen solamente in un caso ha parlato della vicenda. Intervistata da Chi Magazine qualche settimana fa ha minimizzato le voci inerenti al gelo con Cecilia, spiegando che da sempre litiga con la sorella facendo poi puntualmente pace. Una mezza verità, nel senso che un conto è battibeccare per questioni che lasciano il tempo che trovano, un conto è non vedersi per mesi per via di fratture personali più consistenti.

Tra l’altro il distacco è stato reso ancor più palese dal fatto che Cecilia è incinta. Belen non è mai apparsa pubblicamente al suo fianco durante la dolce attesa, un fatto alquanto strano se si considera che sempre le due sorelle si sono date manforte nei momenti più importanti delle loro vite.

Le voci sui motivi della rottura

Le cause della lontananza rimangono un mistero. In questi mesi sono uscite svariate indiscrezioni. C’è chi ha sostenuto che c’entrerebbe Ignazio Moser, chi ha detto che la lite sia stata generata da questioni professionali, chi ha raccontato che il gelo si sarebbe creato perché Cecilia non avrebbe avvertito la vicinanza di Belen nel corso della gravidanza. Tutte voci che non hanno trovato conferme e nemmeno prove. Per farla breve, nessuno + a conoscenza dei reali motivi che hanno portato al distacco. Forse un giorno, quando tutto sarà risolto, saranno le dirette interessate a fornire i dettagli di quel che è accaduto davvero.