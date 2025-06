Belen Rodriguez: invidia per De Martino? Retroscena scoppiettante

Spunta un’indiscrezione che riguarda Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che andrebbe a svelare i retroscena delle ultime pungenti rivelazioni di lei. La loro storia d’amore ha, inizialmente, fatto storcere il naso, soprattutto ai fan di Emma Marrone. Poi ha iniziato ad appassionato molte persone e alla fine, dopo un matrimonio e un figlio, è arrivata la rottura. Ci sono stati dei ritorni di fiamma, che hanno tenuto acceso il gossip italiano per molto tempo.

Dopo l’ultimo riavvicinamento, è arrivata la rottura definitiva per Belen e Stefano. Sebbene molti ancora sperino in un ennesimo ritorno di fiamma, De Martino si gode la sua vita da single e la sua carriera in ascesa nel mondo della TV. In una recente intervista per il settimanale Chi, la Rodriguez non si è risparmiata e si è lasciata andare ad alcune pungenti dichiarazioni sul conduttore di Rai Uno, con schiettezza e senza peli sulla lingua.

Ora spuntano dei presunti retroscena legati proprio a queste sue frecciatine. A svelarli è Gabriele Parpiglia, in un articolo della sua newsletter. Il giornalista spiega che dietro le ultime dichiarazioni di Belen sarebbero collegate a una ferita ancora aperta. Sembra che la Rodriguez sia travolta da sentimenti di amore e odio verso Stefano. “Il sentimento non è più solo romantico, ma diventa professionalmente feroce”, aggiunge il giornalista. Sembra che Belen abbia sviluppato “una forma di invidia”.

Il motivo? Il successo ottenuto da De Martino nel tempo non farebbe felice la Rodriguez, che sarebbe diventata invidiosa per ciò che lui è riuscito a costruire nel tempo. Parpiglia fa notare che il punto raggiunto da Stefano, ora uno dei volti principali della TV italiana, rappresentava proprio “quella credibilità che lei ha sempre cercato senza mai riuscire a ottenerla completamente”.

Qualche mese fa, Belen aveva fatto notare che finalmente a 40 anni non viene più definita una semplice showgirl, bensì una conduttrice. Un obiettivo che ha raggiunto nel tempo, ma che non le sta permettendo comunque di raggiungere i traguardi tanto sognati. Nel frattempo, De Martino si gode il successo, non solo lavorativo, ma anche social. “E secondo le nostre fonti, è questo che logora davvero”, continua il giornalista.

“Il vero tarlo di Belen è vedere Stefano accolto nel salotto buono della Milano che conta”, si legge. Parla, in questo caso, di “un circolo esclusivo”, nel quale farebbe parte anche Gilda Ambrosio, ex fiamma di De Martino. Ebbene pare che il suo nome “non va proprio giù alla showgirl”.