Belen Rodriguez, adesso “arriva lui”: le parole per Stefano De Martino

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, l’amore a gonfie vele

L’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino va a gonfie vele. I due sono sempre più innamorati e la presenza del piccolo Santiago nelle loro vite sembra averli resi imbattibili dopo il ritorno di fiamma degli ultimi tempi; questo non può che renderci felici perché vedere una famiglia ricongiungersi è sempre bello. Oltre ad essere innamoratissimi Belen e Stefano sono anche super social, visto che condividono continuamente contenuti con i loro fan su Instagram, e per fortuna non si tratta soltanto di sponsorizzazioni senza fine e senza senso. L’ultima foto postata dalla showgirl e conduttrice argentina ha mandato in delirio i suoi fan perché ha per protagonista proprio Stefano che col suo corpo sarebbe capace di mandare in tilt un bel po’ di gente.

Belen e Stefano, i complimenti di lei al suo principe azzurro

Lo scatto riprende Stefano in una posa molto sensuale, con sguardo fisso verso l’obiettivo, al punto che Belen la commenta con un chiarissimo “E poi arriva lui…”. Cosa si nasconde dietro ai punti di sospensione? Ce lo dicono i fan della coppia: “Arrivasse pure a me uno così è invece no. Solo casi umani”, commenta una follower, a cui seguono una valanga di commenti altrettanto divertenti; pensate ad esempio a quello di Simona: “Da che direzione è arrivato? Forse è quella che sbaglio a guardare!”. Belen è invidiatissima insomma. E non senza motivo.

Stefano e Belen, con Santiago famiglia felice

I due innamorati tra l’altro possono dirsi anche soddisfatti per la piega che la loro carriera ha preso: lei continuerà a condurre Tú sí que vales e lui si sta facendo strada in Rai e sarà alla conduzione di un programma che di certo non passerà inosservato. E a tutto si aggiunge – sì, lui ci piace davvero, e più dei genitori – il bellissimo sorriso e la tenerezza del piccolo Santiago che recentemente in più di un’occasione ci ha regalato dei momenti indimenticabili.