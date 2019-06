Belen, la risposta da capogiro su Stefano De Martino: fan s’illuminano

Belen Rodriguez, la risposta da capogiro su Stefano De Martino: fan s’illuminano

Viaggia a vele spiegate l’amore ritrovato tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. La favola d’amore atto II è ormai entrata pienamente nella fase più passionale tanto che l’argentina e il danzatore napoletano, anche sui social, non riescono a contenere la loro felicità. Dunque, ecco cascate di effusioni date in pasto ai fan, che, sempre pronti a seguire tutte le mosse dei loro beniamini, ringraziano e non smettono di tifare l’amore. La Rodriguez ogni tanto si diverte anche a dare risposte fumantine, da capogiro, in grado di ‘illuminare’ i follower. Una è arrivata poche ore fa ed è stata commentatissima.

“Lui sa fare tutto”. Rodriguez al miele si Stefano

Nelle scorse ore Belen ha fatto campeggiare sulla sua bacheca Instagram uno scatto tenero mentre abbraccia il suo Stefano che indossa un paio di cuffie da deejay. Lo scatto si è riferito a una stuzzicante serata in un noto locale di Milano in cui il danzatore si è scatenato alla consolle. Il post è stato seguito da un profluvio di commenti. Su di uno in particolare la Rodriguez ha posto la sua attenzione. “Ora sa mettere anche i dischi?”, l’intervento spassoso di un utente. “Lui sa fare tutto”, la risposta fulminea di Belencita. Il commento, nel giro di poco, ha sfondato i 6mila like e centinaia di commenti, alcuni dei quali hanno reputato simpaticamente ambigue le parole della modella.

Stefano e Belen uniti anche in tv: la conduzione in tandem del Festival di Castrocaro

Che la passione scorra più ardente che mai tra Stefano e Belen è cosa ormai acclarata. Un’ulteriore conferma di questa intesa ritrovata è stata data anche pochi giorni fa, quando l’argentina ha stuzzicato il suo love in una camera d’hotel, dopo il concerto di Alejandro Sanz. Oltre alla vita sentimentale, la coppia, prossimamente, sarà unita anche in tv, visto che è stata scelta per condurre la finale del Festival di Castrocaro. L’evento sarà trasmesso da Rai 2 il 3 settembre 2019. Il presidente della giuria sarà Simona Ventura.