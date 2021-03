“Belen? Quel gesto a Verissimo è ammirevole”: i complimenti di Costanzo

In attesa di conoscere la secondogenita Luna Marie che arriverà in estate, Belen Rodriguez si gode i complimenti di Maurizio Costanzo. Tramite Nuovo Tv, dove da anni cura una rubrica televisiva, il famoso giornalista e conduttrice si è detto felice di quanto fatto dalla soubrette argentina a Verissimo. Belen è stata ospite di Silvia Toffanin per annunciare la sua seconda gravidanza e ha fatto una confessione inedita: qualche mese fa, prima di restare incinta di nuovo, ha perso un bambino.

Un aborto spontaneo che ha turbato – seppur brevemente – la serenità di Belen Rodriguez e il fidanzato Antonino Spinalbese. Per la conduttrice Mediaset, tra l’altro, si è trattato della seconda perdita visto che ha perso un altro figlio durante gli anni della relazione con Fabrizio Corona. Non sempre si parla di queste tragedie in televisione e proprio per questo Costanzo si è complimentato con l’ex moglie di Stefano De Martino.

Complimenti rivolti anche a Meghan Markle, che sta vivendo una situazione simile a quella di Belen Rodriguez. Dopo la nascita di Archie l’ex attrice è rimasta incinta per la seconda volta ma ha perso quel bambino. Ora è in attesa di un altro bebè – sarà femmina – dal marito, il Principe Harry.

Queste le parole di Maurizio Costanzo sulla rivista diretta da Riccardo Signoretti:

“Non è facile per una donna che ha perso un figlio parlarne in pubblico, né tantomeno in tv. Raccontare l’accaduto significa, per lei, rivivere un dolore terribile e profondo, che non si cancella mai. Per questo il gesto di Belen Rodriguez e Meghan Markle è ammirevole: a costo di riaprire una ferita, hanno svelato quello che è successo a loro per far sentire meno sole le donne che affrontano la stessa perdita”

Il marito di Maria De Filippi ha aggiunto:

“Quando ci si trova in una situazione del genere, sapere che anche le star ci sono passate e che sono riuscite a superarle può essere di grande conforto”

Un dolore grande, quello dell’aborto spontaneo, che Belen Rodriguez ha vissuto due volte. Prima di sposare Stefano De Martino aspettava un figlio da Fabrizio Corona ma non è riuscita a portare a terminare la gravidanza. La storia si è ripetuta la scorsa estate con il nuovo fidanzato, l’hair stylist dieci anni più giovane Antonino Spinalbese. Dopo quell‘aborto spontaneo Belen è rimasta di nuovo incinta e oggi si prepara a diventare mamma per la seconda volta.

Meghan Markle ha avuto un aborto spontaneo nell’estate 2020. Un forte crampo mentre stava cambiando il pannolino al primogenito Archie. Un sogno momentaneamente spezzato per l’ex attrice della serie tv Suits. Oggi Meghan è di nuovo incinta: aspetta una bambina dal marito Harry.