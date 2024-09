Belen, nuovo commento pro Tony Effe: perché ce l’ha con Fedez

Belen Rodriguez torna ad esprimersi sul dissing tra Tony Effe e Fedez. Ma, si proceda con ordine. Negli ultimi giorni, non si fa che parlare della faida tra i due cantanti, culminata la scorsa notte con un brano di Fedez in cui, in realtà, si rivolge solamente all’ex moglie, Chiara Ferragni. Difatti, quello che doveva inizialmente essere un normale dissing tra rapper, si è poi trasformato in una sorta di confessionale dei vari segreti dietro la fine del matrimonio dei “Ferragnez“. Tutto è partito quando Tony Effe ha usato un vocale della Ferragni nel suo pezzo, in cui rivelava che l’ex marito si comprerebbe gli stream delle sue canzoni.

Da lì, Fedez non si è più trattenuto, dando sfogo a tutte le questioni irrisolte con la madre dei suoi figli. La situazione ha portato all’intervento della stessa Chiara Ferragni, che si è scagliata contro il suo ex, affermando di voler prendere provvedimenti seri per porre fine a questa vicenda ed essere lasciata in pace. In tutto ciò, Tony Effe non sembra essere rimasto affatto colpito da questa guerra mediatica. Proprio in questi giorni, sta assistendo agli eventi più importanti della fashion week, affermando in un video di aver “battuto il mostro finale”.

Proprio ieri, 20 settembre, ha partecipato alla sfilata di Gucci, pubblicando diverse foto dall’evento sul suo profilo Instagram. “Gucci dice che mi adora”, ha scritto come didascalia, facendo riferimento al suo ultimo dissing, dove canta “Chiara dice che mi adora”. Tra i tanti messaggi dei fan, quello di Belen Rodriguez ha attirato particolare attenzione, con l’argentina che ha commentato: “Anch’io”. Questa non è la prima volta che Belen appoggia pubblicamente il rapper romano. Difatti, aveva definito Tony un “grande” dopo l’uscita del suo primo dissing contro Fedez.

Al che, in tanti sui social sono arrivati alla conclusione che Belen non nutrirebbe una grande simpatia per Fedez. Tuttavia, le cose non sono sempre state così: circa due anni fa, la showgirl era stata persino ospite nel podcast di Fedez, Muschio Selvaggio. Dunque, cosa potrebbe averle fatto cambiare opinione? Alcuni ipotizzano che Belen non abbia apprezzato il modo in cui Fedez ha gestito la separazione da Chiara Ferragni, mostrando solidarietà verso quest’ultima. Già mesi fa, Belen aveva difeso la Ferragni dagli attacchi sui social, dichiarando che, pur non provando una particolare simpatia per lei, non credeva meritasse una tale gogna mediatica.

Ad ogni modo, è importante sottolineare che queste sono solo ipotesi, senza alcuna conferma ufficiale, e non è chiaro quale sia l’attuale rapporto tra Belen e Fedez. L’unica certezza è che la Rodriguez apprezzi molto Tony Effe, con cui sembra aver stretto una bella amicizia.