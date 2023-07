Belen non torna in tv: doccia gelata da Discovery

Solo pochi giorni fa, Dagospia aveva diffuso la notizia secondo la quale Belen Rodriguez sarebbe approdata presto verso la piattaforma Discovery, che ha già ingaggiato dalla televisione pubblica Fabio Fazio e Luciana Littizzetto con Che Tempo Che Fa. Com’è noto, la showgirl argentina non farà più parte della famiglia Mediaset, lasciando la conduzione sia de Le Iene che di Tu Si Que Vales. Rimasta orfana di programmi, però, sembrava che la Rodriguez avesse ricevuto già un’allettante offerta dal gruppo, con la proposta di una trasmissione cucita proprio addosso alla conduttrice. Tuttavia, pare proprio che qualcosa sia andato storto.

Secondo quanto riportato dal portare The Pipol, al momento non ci sarebbe spazio per Belen a Discovery. Il sito esperto di gossip ha svelato che non ci sarebbe nessuna trattativa in corso con la piattaforma, dato che il palinsesto del gruppo sembrerebbe essere già molto pieno. Dunque, una vera e propria doccia fredda per la Rodriguez, che al momento si troverebbe senza nessun progetto televisivo all’orizzonte. Dopo anni di lavoro a Mediaset, questa si prospetta essere la prima stagione televisiva senza la presenza della conduttrice sul piccolo schermo. Questo, a meno che non arrivi qualche sorpresa inaspettata. Nel frattempo, Belen non starà comunque a mani vuote: la 38enne continua a lavorare con i social e a dedicarsi con successo ai suoi brand di abbigliamento.

Belen: la turbolenta nuova rottura con Stefano De Martino

Questo non è sicuramente un periodo facile per Belen Rodriguez. Recentemente, infatti, è naufragata ancora una volta la storia con Stefano De Martino, suo marito e padre di suo figlio Santiago. Si tratta della terza crisi per la coppia, che solo alcune settimane fa si mostrava felice e innamorata durante una gita in barca insieme a Santiago e alla figlia di lei avuta con Antonino Spinalbese, Luna Marì. Dopo, nel giro di pochi giorni, tutto è improvvisamente cambiato.

Dall’eliminare le foto insieme su Instagram a togliere la fede dal dito: Stefano e Belen hanno fatto sapere così al pubblico della loro ennesima rottura. I due non hanno rilasciato nessun comunicato ufficiale, ma le loro mosse hanno lasciato sin da subito poco spazio ai dubbi. Dopodiché, la svolta è avvenuta quando la Rodriguez è stata paparazzata insieme ad una nuova presunta fiamma, un imprenditore bresciano di nome Elio.

Non è chiaro se la loro sia solo un’amicizia o una frequentazione, ma le foto sembrerebbero indicare proprio una simpatia in più. D’altro canto, però, Fabrizio Corona ha lanciato lo scoop secondo il quale la causa della separazione sarebbe dovuta a un nuovo tradimento da parte di Stefano De Martino, che però non si è ancora pronunciato sulla questione. Non resta che attendere per scoprire come si evolverà questa storia.