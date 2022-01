Belen, ma quale alta moda: sceglie Zara, marca e prezzo del capo (foto)

Belen Rodriguez e il l’abito low cost: la modella argentina, di recente, ha pubblicato una serie di fotografie su Instagram, sfoggiando un cappotto oversize grigio, con due grandi tasche laterali e con chiusura a bottoni. Diversi gli utenti che hanno trovato il capo d’abbigliamento azzeccato. Qualcuno ha anche chiesto alla showgirl di che marca fosse, ricevendo una risposta curiosa dalla stessa Rodriguez: “Zara“. Ebbene sì, anche lei, nonostante abbia ampia disponibilità economica, si affida al colosso spagnolo che ha prezzi alla portata di tutti.

Quindi? Quanto costa il cappotto? Nessuna cifra da capogiro all’orizzonte: andando sul sito di Zara, per acquistarlo, servono 99,95 euro. Insomma, un prezzo abbordabile per molti. Non è la prima volta che la conduttrice di Tu si que vales rende noto di non abbigliarsi soltanto con vestiti d’alta moda.

Ad esempio, un po’ di tempo fa, aveva postato una fotografia mostrandosi con un abitino rosso impreziosito con dei pois bianchi. Anche in quel caso i fan le chiesero dove l’avesse comprato. E anche in quel caso ci fu una sorpresa. “In un mercatino”, risposte Belen, facendo cascare una valanga di commenti entusiasti. “Una di noi”, “Anche tu compri al mercatino”, “Sei grande”, alcuni dei messaggi tripudianti che le scrissero i suoi seguaci.

Belen vola in Uruguay con Patrizia Griffini

In questi giorni Belen si trova in Uruguay. In viaggio con lei c’è la sua amica del cuore, Patrizia Griffini. I figli della Rodriguez sono con i rispettivi papà: Luna Marì è con Antonino Spinalbese mentre Santiago è con Stefano De Martino. A proposito del legame tra la modella e Spinalbese, pare che non ci sia più nulla da fare.

Da settimane conducono vite separate e non si mostrano assieme. Finora sia Belen sia Antonino non hanno proferito parola sulle cause che li ha portati ad allontanarsi.

I ben informati parlano di incomprensioni e divergenze caratteriali. Nelle scorse ore si è anche sussurrato di presunti tradimenti: è stata la stessa Rodriguez ad aizzare il gossip, spiegando di avere avuto le corna in passato e di averle, forse, tuttora. Chissà a chi si è riferita. A chi dei suoi ex – Borriello, De Martino, Iannone e Antonino – stanno fischiando le orecchie?