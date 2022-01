Belen ammette di essere stata tradita: chi tra i suoi ex è finito nel mirino

Belen Rodriguez: bellissima, ricca, famosa, affascinate e chi più ne ha più ne metta. Tutto questo basta per non essere tradita? La risposta è no, parola della medesima modella argentina che nelle scorse ore, con una serie di Stories Instagram realizzate in tandem con l’amica del cuore Patrizia Griffi, per tutti ‘La Pettinose’, ha ammesso di avere non poche corna. Naturalmente la vicenda si ricollega ai suoi ex, che non sono moltissimi: in tutto cinque. Ma si proceda con ordine.

Belen, assieme a Patrizia, domenica 2 gennaio ha preso un volto che ha fatto scalo a Madrid per poi decollare alla volta dell’Uruguay, meta scelta dalla showgirl per staccare da tutto e tutti per un po’ di giorni (i figli della sudamericana sono con i papà: Luna Marì è con Antonino Spinalbese, Santiago con Stefano De Martino). Durante il viaggio ‘La Pettinose’ ha immortalato in alcune Stories l’amica con il filtro delle corna, stimolando alcune confessioni.

“Anche Belen ha scelto le corna, sei pazzesca!”, dice sorridendo Patrizia riferendosi al filtro con la Rodriguez che replica: “Le corna sono solo due?”. “Perché?” chiede ‘La Pettinose’. “Perché penso di averle”, la chiosa dell’argentina. Patrizia sottolinea: “Le avevi avute”, ma la modella è perentoria: “No, no le avrò sicuramente. Dalle corna non si salva nessuno”.

Chi segue Belen sa bene che è donna di poche parole e quelle poche che dice non sono mai pronunciate a casaccio. Se ha scelto, seppur in modo leggero, di far trapelare il tema corna un motivo preciso probabilmente c’è. E soprattutto è difficile che la questione sia stata gettata in pasto ai media casualmente. A questo punto si apre il capitolo ex, tra cui ormai si annovera anche Antonino Spinalbese.

Stefano De Martino, Antonino Spinalbese, Borriello, Iannone e Corona: chi ha messo le corna a Belen Rodriguez?

Prima di intrecciare una relazione con Spinalbese, Belen, in un’intervista, sfatò il mito che la voleva una donna mangiauomini, ricordando di avere avuto soltanto quattro fidanzati: Marco Borriello, Fabrizio Corona, Stefano De Martino (ex marito) e Andrea Iannone. Alla lista si è poi aggiunto Antonino Spinalbese.

Capitolo corna: Patrizia Griffi, con quel “le avevi avute”, ha dichiarato pubblicamente che l’amica è stata tradita. Belen ha però spostato il focus dal passato remoto ai tempi odierni: “Le avrò sicuramente”. Una questione che ha subito fatto impazzare il gossip: Antonino Spinalbese l’ha tradita? Oppure si è riferita a De Martino?

Quando il campano e Belen si sono lasciati dopo il lockdown ‘duro’ di marzo-aprile 2020, Dagospia sganciò lo bomba, sostenendo che la Rodriguez avrebbe saputo di presunti tradimenti ai suoi danni da parte dell’ex marito e di Alessia Marcuzzi. La romana e Stefano smentirono, mentre Belen non ha mai affrontato pubblicamente la vicenda. Fatto sta che su quel gossip le ombre non si sono mai diradate completamente.

Per quel che invece riguarda Iannone, la cronaca rosa (e pure i diretti interessati) mai ha parlato di presunte corna. Infine ci sono i due ex Corona e Borriello. Trattasi di due love story molto lontane; pare poco probabile che l’argentina, parlando di corna, abbia potuto fare riferimento a quei tempi, anche se magari ci sono state.

In conclusione, a finire sul ‘banco degli imputati’, ci sono De Martino e Spinalbese: hanno tradito la showgirl? Oppure solo uno dei due lo ha fatto? O nessuno ha fatto nulla? Chissà…