Belen è incinta: la telefonata di Stefano De Martino conferma tutto

Belen è incinta: secondo figlio per Stefano De Martino

Belen Rodriguez è incinta. Di questa nuova gravidanza se ne parla da mesi ma ora arriva un’indiscrezione che sembra non lasciare più dubbi. Secondo il settimanale Di Più Stefano De Martino avrebbe confidato per telefono la lieta notizia agli amici più cari, e in particolare ad alcuni ex colleghi di Amici. A quanto pare sarebbe stato chiesto alle persone più care e vicine alla coppia di mantenere il massimo riserbo visto che la dolce attesa è ancora agli inizi. Sembra che l’argentina non abbia ancora superato il terzo mese di gravidanza. Com’è noto il primo trimestre è sempre quello più complicato per una donna e in passato la soubrette ha avuto un aborto spontaneo: la Rodriguez ha infatti perso un figlio che aspettava da Fabrizio Corona.

Belen e Stefano secondo figlio in arrivo per la coppia

Stando a quello che si legge sulla rivista edita da Cairo Editore, il secondogenito di Belen e Stefano dovrebbe nascere nei primi mesi del 2020. L’assenza alla prima puntata di Tu si que vales, dunque, è scaturita proprio dai sintomi della gravidanza, come pensavano i più. Come riporta il giornale, Belen non si è presentata a Roma per alcune nausee, giramenti di testa e cali di pressione. Tutti sintomi legati ad una nuova dolce attesa, che arriva sei anni dopo la nascita del primogenito Santiago.

Belen e Stefano allargano la famiglia dopo Santiago

Del resto Stefano De Martino in un’intervista era stato chiaro: dopo il ritorno di fiamma, voleva allargare la famiglia con Belen Rodriguez. “Ci stiamo lavorando, anche se siamo piuttosto fatalisti: non amiamo fare programmi, preferiamo affidarci al destino”, ha dichiarato qualche mese fa il conduttore napoletano.