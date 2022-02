Belen in un resort con De Martino: “La nostra storia non ha detto tutto”

L’avvicinamento tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è al centro dei gossip. La showgirl argentina, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, si è espressa a proposito della sua vita privata dando non pochi velati indizi su ciò che starebbe succedendo. Ecco cosa ha rivelato la 37enne e come sta procedendo la ritrovata intesa con il suo ex marito, con il quale sta trascorrendo molti momenti. I due sono stati anche pizzicati a rilassarsi in un resort.

Belen Rodriguez non si è tirata indietro davanti ai microfoni di Chi. La nuova conduttrice de Le Iene, oggi mamma di due figli avuti da due uomini diversi, ha parlato a lungo della sua vita amorosa e del ritrovato legame con il ballerino di Torre Annunziata, confermandolo ancora una volta. “Con Stefano ci vediamo, non è una novità. No, la nostra storia non ha detto tutto perché la mia vita non ha detto tutto, è come un film”. A quanto pare l’argentina non vuole precludersi nessuna chance, lasciando un largo spiraglio aperto ad un possibile ritorno di fiamma ufficiale con De Martino.

Stavolta, però, è diverso. Belen è mamma di un’altra figlia, Luna Marì, avuta l’anno scorso da Antonino Spinalbese, ed oggi vuole pensare di più a sé stessa:

“Io vivo a casa con i miei figli, se poi c’è fuori una persona con la quale trascorro momenti di gioia è una cosa in più. Chi entra a casa mia lo fa solo perché non c’è nulla da nascondere. Dopo quello che ho vissuto, ho due figli da due uomini diversi e vanno tutelati”.

La 37enne oggi è anche concentratissima sul lavoro. Belen è finalmente al timone de Le Iene insieme a Teo Mammucari, realizzando così uno dei suoi sogni. “Con Santiago parliamo tantissimo dei nostri sogni, di quello che vorremmo fare, ed è da tanto che gli dicevo che avrei voluto fare Le Iene”, ha spiegato entusiasta.

Belen e Stefano De Martino sempre più vicini

Mentre la sua carriera televisiva va a gonfie vele, Belen continua a vedere l’ex marito De Martino, con il quale viene paparazzata in continuazione da un mese a questa parte. I due ex coniugi, però, stanno affrontando la situazione in maniera diversa. Il ballerino, oggi al timone di Stasera Tutto è Possibile su Rai2, qualche giorno fa ha spento le speranze dei fan della coppia, riducendo il legame con Belen ad un semplice rapporto tra genitori con un figlio in comune. L’argentina, invece, non ha mai negato di starsi rivedendo con lui, anzi. Molto probabilmente i due per ora, visti i trascorsi, vogliono semplicemente tenere un profilo basso e riprovarci a piccoli passi.

Le immagini, d’altronde, parlano chiaro. I due sono stati visti passeggiare e sorridere come due innamorati. Chi li ha pizzicati in un resort vicino Brescia mentre, in accappatoio, si tengono per mano.

I due, complici da sempre, si sono lasciati un anno e mezzo fa. Belen pensa sia stato infedele con lei più di una volta, anche se ciò non è mai stato confermato. In ogni caso il ballerino e conduttore non ha più avuto un legame stabile dopo il matrimonio con la showgirl, solo pochi flirt. Stavolta sarà la volta giusta?