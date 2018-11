Belen e il gossip: chi sta frequentando l’argentina? Parla la madre

Belen Rodriguez e il gossip: chi sta frequentando l’argentina? Parla la madre

Belen Rodriguez, dopo essersi allontanata da Andrea Iannone, continua ad essere al centro del gossip del Bel Paese. Infatti si sono sprecate le voci su flirt e incontri amorosi che avrebbero coinvolto la modella da quando è tornata single. Su tutti un ritorno di fiamma con l’ex marito Stefano De Martino e un flirt con il cestista Bruno Cerella. Non sono mancate nemmeno le voci che l’avrebbero creduta di nuovo nelle braccia di Iannone, dopo gli avvistamenti di quest’ultimo al compleanno di Jeremias, al quale era presente anche Belencita. Ma cosa c’è di vero in tutto questo? Belen si sta realmente frequentando con qualcuno dei tre? A far chiarezza sulla vicenda ci ha pensato mamma Rodriguez, tramite i social.

Chi è il compagno di Belen? Madre Rodriguez smentisce tutti i gossip: la figlia è single

Mamma Rodriguez, sempre molto attiva su Instagram, ha precisato che Belen al momento non ha alcun fidanzato, di fatto smentendo tutti i gossip affiorati nell’ultimo periodo. Per farlo ha colto al balzo la palla ‘passata’ da un suo follower Instagram che ha scritto: “Scusi, ma già dicono che Belen è fidanzata”. La risposta di madre Rodriguez è stata tanto breve quanto chiara: “Però non è vero”. Dunque, attualmente, nella vita amorosa della modella argentina non c’è alcun Stefano De Martino, alcun Iannone e alcun Bruno Cerella.

Belen: la madre sempre in prima linea in difesa della figlia

La madre di Belen non è certo nuova a interventi di chiarimento a proposito della figlia. Ad esempio, pochi giorni fa si è spesa per mettere a tacere, sempre via social, dei commenti rozzi e inappropriati di alcuni fan, che hanno scritto parole assai discutibili – usando un eufemismo – sulla ‘pseudo relazione’ tra Belencita e Bruno cerella. Per quel che riguarda Iannone, invece, continua a strisciare la voce che in qualche modo potrebbe avere possibilità di rientrare nella vita della modella. E Stefano De Martino? Pare che pure il danzatore sia ancora cotto dell’ex.