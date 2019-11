Belen, Giulia e i tutorial: Caterina Balivo svela il segreto della Rodriguez

La truccatrice di Belen: Caterina Balivo parla della faida con Giulia De Lellis e difende l’argentina

La faida tra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis – nata su Instagram a colpi di stories e frecciatine – è approdata in tv. Caterina Balivo si è occupata del caso a Vieni da me, nel consueto spazio dedicato al gossip del giovedì. La conduttrice Rai ha chiesto delucidazioni ai suoi esperti, tra cui Stefano Dominella, per poi esprimere il suo parere. Che pende tutto dalla parte di Belen, tanto che Caterina ci ha tenuto a ribadire che la Rodriguez è sempre stata molto brava con trucco e parrucco. Secondo le indiscrezioni, infatti, la De Lellis sarebbe furiosa con la sud americana perché ha cominciato a fare tutorial sui social network. Campo dove l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne primeggia da anni, tanto da diventare a tutti gli effetti una vera e propria guru della bellezza in Italia.

Le parole di Caterina Balivo su Belen Rodriguez a Vieni da me

“Belen si è sempre truccata da sola. Quando veniva in Rai veniva già truccata e le truccatrici restavano senza parole. Quando poi ha trovato una truccatrice che le piaceva, che lavorava in Rai, questa si è licenziata per seguire Belen. Oggi è la sua truccatrice personale”, ha raccontato Caterina Balivo a Vieni da me. “Non capisco perché Belen non possa fare i tutorial se li fa anche Giulia De Lellis”, ha aggiunto la conduttrice, che si è schierata nettamente dalla parte della soubrette argentina. Tirando pure in ballo il presunto rapporto clandestino tra Belen e Andrea Damante: “Se fosse stato vero lei non avrebbe avuto problemi a dirlo, pure perché all’epoca era single. Quindi credo che non sia vero nulla”. Come reagirà la nuova fiamma di Andrea Iannone a tali parole?

Belen Rodriguez e Giulia De Lellis: è ufficialmente guerra

Dopo lo sfogo di Giulia De Lellis e la replica di Belen Rodriguez, le due non hanno più affrontato pubblicamente l’argomento. Quiete prima della tempesta? Si attendono sviluppi…