Giulia De Lellis e Belen rivali? Ecco perché: spuntano testimonianze

Giulia De Lellis contro Belen Rodriguez, e viceversa: è guerra tra l’influencer e la showgirl

C’è una guerra in atto tra Giulia De Lellis e Belen Rodriguez? La risposta potrebbe essere sì. Lo sfogo improvviso di Giulia De Lellis di un paio di giorni fa continua ad essere al centro dell’attenzione. Molti si sono interrogati infatti su chi potrebbe essere il destinatario delle parole dell’influencer e molti indizi portano a Belen Rodriguez. Qualcuno penserebbe a questioni di gossip, visto che Giulia è fidanzata con Andrea Iannone, ex di Belen, e c’è stato un gossip sulla Rodriguez e Damante, ex di Giulia. Insomma un bel caos, una matassa che andrebbe sbrogliata se non fosse che il gossip pare non c’entri nulla con la rivalità tra Giulia e Belen. Cosa sta succedendo fra le due, allora? Alcune testimonianze in queste ore avrebbero confermato, infatti, che Giulia avrebbe avuto da ridire proprio contro la maggiore dei fratelli Rodriguez…

Belen e Giulia De Lellis, c’è davvero rivalità fra le due?

La testimonianza in questione arriva da Very Inutil People, che ha urlato tra le stories su Instagram di sapere cosa succede tra Belen e Giulia De Lellis. Non ha rivelato i motivi esatti, seppure pare esserne a conoscenza, però ha fornito qualche indizio. Il profilo ha postato anche il messaggio che gli è stato mandato: “È veramente una cosa esclusiva comunque diciamo che in questa story ci hai visto lungo”. La pagina ha commentato così: “Questa è la mia fonte e per ora è l’unica cosa che posso dire sull’affair GDL-Belen”. Non ha aggiunto dettagli quindi, spiegando di non poter entrare nello specifico perché pare sia qualcosa di grosso che davvero comprometterebbe qualcuno. Non rovinerebbe famiglie, come ha tuonato la De Lellis, perché non c’entrerebbero né Stefano De Martino né Iannone né Damante. Questo sarebbe stato un semplice sfogo di Giulia.

Giulia De Lellis e Belen Rodriguez rivali: “C’entrano gli affari”

Ovviamente la pagina Instagram ha ricevuto tantissimi messaggi in cui viene chiesto di dire cosa succede tra le due. Molti comunque pensano possa c’entrare il fatto che Belen abbia iniziato a sponsorizzare prodotti di bellezza e a fare tutorial. Proprio oggi ha pubblicizzato un famoso marchio con cui Giulia ha collaborato a lungo. Sempre Very Inutil People su Giulia De Lellis e Belen ha aggiunto: “La fonte è un’amica di uno stretto collaboratore di una delle due. Damante e Iannone non c’entrano niente. C’entrano gli affari ma non posso dire quali di preciso”. Se così fosse, leggendo le testimonianze e vedendo ciò che succede su Instagram la questione potrebbe apparire più chiara…