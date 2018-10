Belen: il gesto e le parole per Fabrizio Corona dopo la lite con Ilary Blasi

Le parole di Belen Rodriguez per Fabrizio Corona dopo l’ospitata al Grande Fratello Vip

Continua a far discutere la furiosa litigata tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi al Grande Fratello Vip. Nella questione è intervenuta, seppur implicitamente, pure Belen Rodriguez. La conduttrice di Tu si que vales ha cominciato a seguire di nuovo su Instagram l’ex fidanzato. Proprio poche ore dopo l’ospitata nella Casa più spiata d’Italia, dove l’uomo ha avuto un lungo confronto con Silvia Provvedi. Non solo, a chi ha insinuato che l’ex re dei paparazzi sia il suo amante, l’argentina ha puntualizzato che Corona è ormai un caro amico. “Fabrizio è un mio amico… tutto qui! Devono sempre montare casi su niente! Besitos“, ha fatto sapere Belen. Un modo per ribadire che è vicina a Fabrizio ma che non c’è alcun ritorno di fiamma tra i due, come invece insinuato da mesi dai maligni. Neppure dopo l’incontro e il ballo sensuale al Maurizio Costanzo Show Belen e Corona si sono riavvicinati: la loro storia è ormai morta e sepolta.

Fabrizio Corona promette vendetta contro Ilary Blasi

E mentre Belen Rodriguez chiarisce che non c’è nulla di sentimentale con Fabrizio Corona, quest’ultimo medita vendetta contro Ilary Blasi. L’ex marito di Nina Moric ha lasciato Cinecittà furioso (secondo qualcuno avrebbe addirittura distrutto un camper Mediaset) e promesso di scatenare l’inferno nei confronti della moglie di Francesco Totti. Intanto nelle ultime ore sono aumentati i follower di Fabrizio su Instagram: dopo l’accesa discussione con Ilary, Corona ha raggiunto il traguardo di un milione. Un numero decisamente importante nell’epoca dei social network.

Corona non risolleva gli ascolti del Grande Fratello Vip

Nonostante l’incontro con Silvia Provvedi e lo scontro con Ilary Blasi, l’ingresso di Fabrizio Corona al Grande Fratello Vip non ha risollevato gli ascolti del reality show. Il programma non è andato oltre il 19% di share (risultato piuttosto scarso per un format del genere) ed è stato battuto da Rai Uno che, con il ritorno della fiction L’Allieva, è andato oltre il 22%.