Belen fuori di sé, hater oltre i limiti: “Forse tua figlia…”

Nell’ultimo periodo Belen Rodriguez è spesso sotto i riflettori, sia per i presunti flirt che le sono stati attribuiti con il cestista Bruno Cerella sia per alcuni post pubblicati sui suoi profili social che le hanno causato diverse critiche. Questi ultimi raffiguravano i suoi figlio, Santiago e Luna Marì. L’esposizione eccessiva dei bambini sul web non è piaciuta a vari utenti che hanno scatenato qualche polemica. L’ultima riguarda un video condiviso dalla showgirl su Instagram con protagonista sua figlia. Alcuni hater l’hanno accusata di monetizzare usando i figli ed uno in particolare ha oltrepassato il limite di sopportazione della Rodriguez, che ha risposto in maniera piccata.

A scatenare la pioggia di critiche è stata una clip pubblicata ieri sera sul profilo ufficiale dell’argentina. Questa mostra un tenero momento quotidiano tra madre e figlia ed è stata proprio la presenza della bambina a non essere andata giù a molti utenti.

Questo è quanto si può leggere in alcuni commenti:

Che tristezza ancora sperare di avere like grazie ai figli.

Uno in particolare, però, ha scatenato le ire di Belen. Un utente ha difatti scritto:

Forse tua figlia quando sarà grande e vedrà queste scenette postate su Instagram sarà contraria… Viva i genitori che proteggono i loro bambini e gli lasciano vivere la loro infanzia senza dover per forza essere esposti in questo modo… Tu pensi di essere nel giusto e invece sbagli perché con l’esposizione di un minore ci guadagni… Non fai mica niente di niente…

La lezione di vita che hanno provato a darle proprio non è piaciuta alla showgirl, che ha prontamente replicato in modo abbastanza acceso:

Viva i genitori che amano i loro figli! AMORE BASTA QUESTO. Io non mi permetterei mai di giudicare le tue scelte da madre perché sarà la tua educazione e il tuo modo di amare. Quindi semplicemente fatti i c**** tuoi.

Non è la prima volta che Rodriguez si ritrova a rispondere a qualche commento negativo sotto i suoi post. Il popolo dei social, difatti, l’ha spesso accusata di esporre troppo i suoi bambini, sommergendola di critiche. Ultimamente, poi, è capitato che un utente abbia tirato in ballo suo figlio Santiago mentre parlava dei suoi presunti flirt, scatenando l’ira dell’argentina.