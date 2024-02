Belen: “Fidanzata? Sì…” ma non è la conferma attesa

Gli indizi sulla presunta relazione tra la showgirl e Bruno Cerella si susseguono da giorni (e sembrano lasciare pochi dubbi). Nonostante questo, poco fa Belen – tra le numerose storie Instagram – ha pubblicato una foto che smentirebbe la love story:

Fidanzata? Sì, con mio figlio. Ecco!

La story ritrae la Rodriguez mano nella mano con suo figlio Santiago, pronti a passare un pomeriggio al luna park, come vediamo dai video successivi.

Nell’ultimo periodo erano trapelate numerose foto che ritraevano Belen in compagnia del cestista Bruno Cerella. La showgirl poi non ha nascosto le uscite con lo sportivo ma anzi aveva pubblicato una foto in sua compagnia alla festa di un’amica.

La paparazzata più recente poi è stata pubblicata oggi stesso. Nelle foto presenti nel settimanale Chi i due non si nascondono e appaiono molto felici insieme.

Questo particolare e il racconto fatto dal settimanale diretto da Alfonso Signorini sembrava essere la conferma del flirt tra Belen e il cestista. Dopo il party – risalente a qualche giorno fa – Chi svela che la showgirl ha passato una notte romantica a casa di Cerella.

Nonostante tutti gli indizi degli scorsi giorni arriva ora questa apparente smentita, pubblicata direttamente dalla presentatrice sui suoi canali social.

Analizzando però attentamente il commento che accompagna la foto di Belen e Santiago, si potrebbe pensare che la showgirl stia solo mettendo a tacere coloro che vedono già Cerella e Rodriguez come una vera e propria coppia.

Quella tra Belen e Bruno infatti, sembrerebbe attualmente essere semplicemente una piacevole frequentazione. Un flirt che sicuramente fa bene al cuore della conduttrice argentina – reduce dalla rottura con l’imprenditore Elio Lorenzoni – ma che, per ora, non si sta evolvendo in una vera e propria relazione.

Le love stories di Belen

La Rodriguez comunque, non sembra saper stare senza un uomo al suo fianco. Dall’inizio della sua carriera infatti ha sempre fatto parlare di sé a causa delle sue relazioni con numerosi personaggi dello spettacolo. Tra i più noti troviamo Fabrizio Corona e Stefano De Martino, dal quale ha avuto suo figlio Santiago. Ma non dimentichiamo neanche la storia con il parrucchiere Antonino Spinalbanese, con cui ha dato alla luce la sua seconda figlia Luna Mari.

Ultimo nella lista degli amori di Belen, ricordiamo poi Elio Lorenzoni, imprenditore bresciano di cui la conduttrice si era detta molto innamorata, ma di cui da settimane non si hanno più tracce sul profilo Instagram della modella.

Il flirt del 2018

Tra flirt, frequentazioni e lunghe love story però, ricordiamo che il cuore della bella argentina era già stato conquistato dal fascino di Bruno Cerella. Risale infatti al 2018 il primo flirt tra la Rodriguez e il cestista. Flirt che però non era mai stato confermato né smentito da nessuno dei due.

Nonostante questo sia quindi il secondo tentativo di creare un legame più forte tra Belen e Bruno, guardando alla story di oggi la showgirl non sembra essere ancora pronta a passare al prossimo step e presentare al pubblico lo sportivo come il suo nuovo fidanzato. Ai fan toccherà quindi attendere ancora qualche tempo prima di avere una conferma vera e propria della presunta nuova storia d’amore della conduttrice.