Belen Rodriguez, nel corso della puntata di Tu si que vales del 29 ottobre, ha scelto di indossare un abito tanto semplice quanto elegante. La modella argentina ha optato per un mini dress con ampio scollo sulla schiena e legato al collo, impreziosito da una lunga striscia di tessuto terminante con delle frange. Il capo, color cacao, è fatto con poliestere riciclato ed è opera della casa di moda Rat & Boa, brand amato dalla conduttrice sudamericana. Non è infatti la prima volta che la moglie di Stefano De Martino sceglie tale marchio.

Capitolo prezzo: quanto costa il vestito? Non una cifra esorbitante. Laddove qualcuna volesse metterselo nel proprio guardaroba, sappia che dovrà sborsare 200 euro. Non noccioline, ma nemmeno un prezzo proibitivo e inaccessibile ai comuni mortali. Alle creazioni di Rat & Boa, Belen si era affidata anche a inizio mese. Nel corso della puntata di Tu si que vales dell’1 ottobre, la showgirl aveva infatti sfoggiato un abito del poc’anzi citato brand. Allora aveva scelto un vestito sgargiante color verde, ricamato con dei fiori. Anche in quell’occasione nessuna cifra esosa: il capo d’abbigliamento è acquistabile mettendo sul piatto 190 euro.

Per quel che invece riguarda la puntata dell’8 ottobre scorso, la Rodriguez ha deciso di indossare un mini dress arancione griffato BEC + BRIDGE, con bretelline sottili e ampia scollatura rettangolare. Il capo ha messo in mostra le sue gambe invidiabili e sinuose. E pure in questo caso il prezzo non è stato stellare: 306 euro.

L’affiatamento del team di Tu si que vales: squadra che vince non si cambia

Squadra che vince non si cambia, a maggior ragione se il team è affiatato e perfettamente funzionante; è il caso di Tu si que vales in cui la giuria e i conduttori si trovano a meraviglia, riuscendo ad incastrarsi con i tempi giusti. Per questo Maria De Filippi non ha cambiato nulla rispetto allo scorso anno, riconfermando tutti in blocco. A dir la verità, un piccolo cambiamento c’è stato: il maggior coinvolgimento del simpatico Giovannino, l’incubo di Sabrina Ferilli.