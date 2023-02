Belen e Stefano, voci di crisi tambureggianti: Cecilia svela la verità

Pranzo domenicale scaccia-crisi per Belen e Stefano. Qualche settimana fa si era vociferato di una crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ma una foto postata dalla mamma dell’argentina, in cui appariva di sfuggita il conduttore, aveva dato ad intendere che la notizia fosse una fake news. Eppure, la coppia continua a non farsi vedere sui social e non è arrivata nessuna smentita ufficiale da parte dei diretti interessati. I due sono passati dal mostrarsi spesso insieme a sparire completamente dai radar. Ciò che ha destato ancora di più il dubbio è il fatto che una situazione simile si presentò quando si erano lasciati l’ultima volta nel 2020. Ebbene, a svelare la verità ci ha pensato la sorella della 38enne, Cecilia Rodriguez.

Insieme ad Ignazio Moser, i quattro hanno approfittato della domenica per passare dei momenti spensierati in famiglia. L’ex vippona ha pubblicato ieri 12 febbraio delle storie in cui immortalava la sorella ai fornelli, mentre l’ex ballerino assaggiava le pietanze. Dopo tanto tempo, marito e moglie sono finalmente riapparsi insieme pubblicamente. “Si vede che è arrivato qualcuno a portarmi da mangiare”, ha detto ai suoi seguaci Cecilia inquadrando il cognato. Insieme a loro, anche i figli della conduttrice de “Le Iene”: Santiago e Luna Marì. L’ex di Francesco Monte ha condiviso prima una foto insieme all’unico figlio di Belen e Stefano, con la caption “Mi primer amor”. Subito dopo, è stato il turno della piccola di casa Rodriguez ed ecco che è apparso un tenero video di zia e nipote mentre ballavano insieme.

Tramite il suo profilo Instagram, la showgirl ha smentito, in un solo colpo, due presunte crisi: la sua con il futuro marito Ignazio e quella della sorella. Il quadretto familiare visto dalle storie di Cecilia ha scacciato qualsiasi dubbio e ha rimarcato l’intesa tra i cognati. A questo punto, l’assenza social dei due coniugi potrebbe essere collegata semplicemente ad un maggiore desiderio di privacy e non ha nulla a che vedere con un’ipotetica tensione matrimoniale. Entrambi sono impegnati con i loro programmi, “Le Iene” e “Stasera tutto è possibile”. Per questo, presumibilmente, Belen e Stefano preferiscono catalizzare l’attenzione dei seguaci sulla loro carriera.