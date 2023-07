Belen e Stefano si sono lasciati? La mossa di lei conferma

Il gossip torna ad avere protagonisti Belen Rodriguez e Stefano De Martino, da sempre al centro di indiscrezioni e scoop. Proprio quando sembra che tutto stia procedendo per il meglio, ecco che la coppia finisce tra le notizie di cronaca rosa con segnalazioni che parlano di rottura. In queste ore la conduttrice argentina ha infiammato ulteriormente il gossip con una serie di Stories condivise sul suo profilo Instagram ufficiale. Ebbene Belen è apparsa sul social network senza la fede al dito, come se volesse confermare la fine delle sua storia d’amore con De Martino, con cui ha avuto il suo primo figlio, Santiago.

Foto e video di queste ore sembrano, dunque, dare questa certezza ai fan. Resta, questo, solo un indizio, come i precedenti. Infatti, Belen e Stefano non hanno ancora confermato o smentito in modo esplicito le indiscrezioni che li vedono definitivamente separati. Non si conoscono per il momento neppure le cause di questa ennesima e presunta rottura. C’è chi giurerebbe che l’addio sia arrivato per via della gelosia della Rodriguez.

Proprio la conduttrice argentina ha lanciato il primo segnale sui social network, nei giorni scorsi. Come? Prima ancora di mostrarsi senza fede al dito, Belen ha deciso di cancellare un recente selfie scattato con Stefano. Questo nel periodo in cui è stata ufficializzata l’uscita di scena della Rodriguez dai palinsesti Mediaset, prontamente confermata dalla diretta interessata. Nel frattempo, anche De Martino sembra aver dato una conferma sulla rottura, lasciando comunque dei dubbi.

Scendendo nel dettaglio, Stefano si è presentato alla presentazione dei palinsesti Rai senza la fede al dito. La sua è una chiara conferma della rottura definitiva con la madre di suo figlio? Sono sicuramente dettagli che non dovrebbero essere sottovalutati e che stanno facendo preoccupare i fan che hanno sempre tifato per il loro amore.

Probabilmente i due potrebbero aver deciso di rivelare ufficialmente la rottura condividendo questi piccoli dettagli, che parlano chiaro. Ai fan non resta che attendere per scoprire se Belen e Stefano decideranno di parlare esplicitamente di ciò che sta davvero accadendo. Il pubblico che da sempre li sostiene spera che questa sia solo una crisi passeggera.