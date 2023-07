Belen cancella foto con De Martino: cronaca di una crisi annunciata

Tempesta in arrivo. O forse la tempesta è già arrivata. Belen Rodriguez ha fatto sparire da Instagram l’ultima foto realizzata con Stefano De Martino. Lo scatto, un simpatico selfie (qui sotto), risaliva a qualche giorno fa, quando assieme al marito e ai suoi figli Santiago e Luna Marì (avuta da Antonino Spinalbese) aveva trascorso dei giorni di vacanza in barca, nella splendida cornice delle isole Pontine. Poi, qualcosa di non proprio piacevole potrebbe essere accaduto. Quel che è certo è che la modella argentina ha provveduto a fare piazza pulita, virtualmente parlando, del compagno che, altra curiosità, non indossa più la fede.

Ma si proceda con ordine: pochi giorni fa il magazine Diva e Donna ha sostenuto che la coppia è stata in tempi non sospetti persino vicino a dirsi addio, scegliendo poi di andare in vacanza alle isole Pontine per ricucire. E infatti ecco Belen e Stefano romanticamente assieme, con tanto di selfie a dimostrare unione.

Stefano De Martino senza fede e accanto ad Alessia Marcuzzi

Si arriva al 7 luglio, alla presentazione dei palinsesti della Rai. Stefano si presenta senza fede al dito. L’episodio non passa inosservato. Così come non passa inosservato che durante l’evento è seduto al fianco di Alessia Marcuzzi (in molti non si saranno scordati del gossip rovente che voleva i due conduttori protagonisti di una relazione clandestina). Naturalmente la cronaca rosa ricama un po’ e ricorda il vociferare. Belen non dice nulla, silenzio tombale (da sottolineare che in questi anni la 38enne sudamericana, in diverse interviste, ha risposto a tutto ma mai ha parlato del fastidioso gossip Marcuzzi-De Martino).

Si giunge a domenica 9 luglio, con Belen che decide di rimuore il selfie sopracitato, quello che trasmetteva unione e rilassatezza. Se uno più uno fa due, qualcosa di particolare è accaduto. A meno che la Rodriguez abbia avuto una svista e abbia per caso eliminato proprio quello scatto. Difficile, parecchio difficile da credere. E sempre se uno più uno fa due, se una persona cancela le foto della sua dolce metà dai social, non è assolutamente un buon segno. C’è già chi crede che si sia consumato il terzo addio tra la showgirl e il conduttore campano…