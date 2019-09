Secondo matrimonio per Belen Rodriguez e Stefano De Martino: la dichiarazione di Simona Ventura a Castrocaro 2019

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono pronti a sposarsi di nuovo. Il gossip era nell’aria da tempo, si parlava di una romantica cerimonia nel mese di settembre a Ibiza, l’isola del cuore della coppia, ma ora è Simona Ventura a rafforzare ancora di più il pettegolezzo. Durante la diretta del Festival di Castrocaro su Rai 2 – presentata proprio da Belen e Stefano e con la Ventura a capo della giuria – Super Simo non ha potuto fare a meno di parlare del grande amore che unisce i due giovani conduttori. Un legame forte e inossidabile, sorto tra le polemiche e culminato dalla nascita del piccolo Santiago nel 2013. Tra un ricordo e un altro, Simona non ha potuto fare a meno di parlare di secondo matrimonio, proponendosi addirittura come testimone di nozze.

Simona Ventura vuole essere testimone di nozze di Belen e Stefano

“Stefano, il tango con Belen è rimasto nella storia”, ha esordito Simona Ventura al Festival di Castrocaro poco prima dell’esibizione dei DeMartinez in un bollente passo a due. “Il vostro è un grande, grandissimo amore. Lo sai che io sono per voi, sono vostra fan. Mi propongo come testimone alle vostre bis nozze, se ci saranno“, ha aggiunto la presentatrice di Chivasso. A tali dichiarazioni De Martino ha preferito non replicare lasciando solo spazio ad un grosso sorriso: chi tace acconsente? Molto probabilmente sì e Belù e il marito sono pronti a celebrare il ritorno di fiamma avvenuto la scorsa primavera. Un ritorno di fiamma atteso per anni dai fan e diventato realtà all’improvviso, subito dopo la rottura tra l’argentina e il pilota Andrea Iannone.

Belen e Stefano di nuovo insieme: il messaggio della Ventura

Simona Ventura è sempre stata una grande sostenitrice del rapporto tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Non a caso li ha fortemente voluti alla seconda edizione di Selfie-Le cose cambiano nonostante una causa di separazione in corso tra i due. E quando il ritorno di fiamma è diventato ufficiale la Ventura ha prontamente inviato un messaggio a Belen: un sms carico di stima e fiducia che la Rodriguez conserva con tanto affetto. Simona è ora pronta a fare da testimone di nozze? Lo scopriremo solo vivendo…