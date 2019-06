Belen e Stefano si risposano: spunta la data del secondo matrimonio

Belen e Stefano news: spunta la data del secondo matrimonio

Ormai non ci sono più dubbi: Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono pronti a sposarsi di nuovo. La soubrette argentina e l’ex ballerino di Amici hanno ritrovato l’intesa di un tempo e dopo aver bloccato le procedure per il divorzio vogliono tornare ad essere marito e moglie a tutti gli effetti. Da settimane si parla di un secondo matrimonio a Ibiza, isola cara a Belen e Stefano. E secondo Mattino 5 i due hanno già stabilito una data: ovvero il prossimo 20 settembre 2019. Giorno del 35esimo compleanno della Rodriguez ma pure giorno in cui Stefano e Belen si sono sposati nel lontano 2013. Dunque sembra che i due siano propensi a rinnovare le promesse matrimoniali proprio nello stesso giorno in cui le hanno fatte per la prima volta.

Belen Rodriguez e Stefano: secondo matrimonio e secondo figlio

Al secondo matrimonio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino parteciperanno, stando a quanto rivela sempre Mattino 5, solo gli amici più cari e i parenti più stretti. E ovviamente il piccolo Santiago, che oggi ha 6 anni, ed era presente pure al primo matrimonio, seppur ancora in fasce. La recente vacanza di Stefano e Belen a Ibiza non è stata quindi solo una nuova luna di miele per la coppia. Il viaggio è stato occasione per fare vari sopralluoghi in vista della prossima cerimonia che, ad oggi, non è stata ancora smentita dai diretti interessati. Segno che, molto probabilmente, qualcosa di vero c’è. O forse anche di più…

Stefano De Martino e Belen Rodriguez a lavoro insieme

Oltre a pensare al secondo matrimonio e ad un eventuale terzo figlio, in questi giorni Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono indaffarati col lavoro. I due sono stati scelti per presentare insieme La notte della taranta e il Festival di Castrocaro, che andranno entrambi in onda su Rai Due. Belen rientrerà poi a Mediaset per condurre in autunno la nuova edizione di Tu si que vales mentre De Martino sarà il nuovo conduttore di un nuovo format Rai.