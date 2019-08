Belen e Stefano di nuovo insieme: il gesto segreto di Simona Ventura

By

Il gesto di Simona Ventura dopo il ritorno di fiamma tra Belen e Stefano

Simona Ventura ha sempre creduto in Belen Rodriguez. È stata lei a lanciare la sua carriera all’Isola dei Famosi 2008 e successivamente ha instaurato con l’argentina un rapporto di stima e affetto vero, sicuramente difficile da trovare nel mondo dello spettacolo. Super Simo ha sempre creduto in Belù e pure nel suo matrimonio con Stefano De Martino, tanto che qualche anno fa li ha voluti insieme, nonostante la burrascosa separazione, a Selfie-Le cose cambiano. Dopo che Belen e Stefano sono tornati insieme, la Ventura ha fatto i salti di gioia e si è resa protagonista di un gesto che ha lasciato il segno nella soubrette sud americana.

Belen Rodriguez parla del messaggio di Simona Ventura

“Quando sono tornata con Stefano, Simona mi ha scritto un bel messaggio. È sempre stata una nostra tifosa”, ha raccontato Belen Rodriguez al settimanale Oggi. La Ventura è molto legata alla coppia e presto tornerà a lavorare con la collega e l’ex ballerino. Simona è stata infatti scelta come giurata speciale del Festival di Castrocaro, che Stefano e Belen condurranno a settembre su Rai 2. “Mi piacerebbe essere forte come lei. Io mi sento più pacata, tranquilla. Sarà difficile averla in giuria, mi metterà soggezione”, ha ammesso la sorella di Cecilia Rodriguez.

Belen e Stefano di nuovo insieme: secondo figlio in arrivo

A breve Simona Ventura potrà gioire di un’altra bella novità nella vita degli amici Belen Rodriguez e Stefano De Martino. A quanto pare la showgirl è incinta del secondo figlio. I diretti interessati non hanno né confermato né smentito ma una telefonata di De Martino avrebbe risolto il mistero una volta per tutte. Che dire: tanti auguri!