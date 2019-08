Belen e Stefano, intervista di coppia e verità figlio: “Work in progress”

Intervista Belen e Stefano insieme alla rivista Oggi: le novità sulla gravidanza, sulla loro relazione e i prossimi progetti televisivi

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno rilasciato un’intervista-doppia al settimanale Oggi. E sì, hanno parlato anche del secondo figlio, senza però lasciarsi andare troppo. Nell’ultimo periodo non si fa altro che parlare della gravidanza della showgirl: è sulla bocca di tutti, tra le notizie di gossip più importanti e certamente se ne parlerà ancora per tanto tempo. Stefano e Belen hanno anche spiegato com’è diventato il loro rapporto dopo la scelta di riprovarci e quali sono i prossimi progetti da portare avanti. Insieme. La coppia sarà protagonista di alcuni appuntamenti televisivi.

Gravidanza Belen Rodriguez: le ultime parole della coppia, ecco cos’hanno detto sul secondo figlio

Belen e Stefano vogliono fare sul serio. Basta errori e basta frivoli litigi, ora sono due persone davvero mature: “Abbiamo già sbagliato, ora vogliamo stare insieme per sempre. Siamo cresciuti e non perdiamo più tempo a discutere, non abbiamo più voglia di litigare. vogliamo stare insieme fino alla fine dei nostri giorni. Quello che dovevamo sbagliare l’abbiamo sbagliato. Ma la famiglia è importante e deve rimanere unita”. Stefano De Martino, dopo aver parlato della gravidanza di Belen Rodriguez, ha aggiunto su Oggi: “Work in progress, lavori in corso”.

Stefano e Belen in Tv: i nuovi programmi della coppia

I genitori di Santiago De Martino condurranno in coppia La Notte della Taranta (il 24 agosto su Rai 2) e il Festival di Castrocaro (il 3 settembre sempre su Rai 2): “Porteremo sul palco l’equilibrio comico che abbiamo nella vit. In Tv ci presenteremo come siamo nella realtà, senza recitare. Vogliamo portare energia positiva”.