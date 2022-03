Belen e Stefano di nuovo insieme: ora parla Cecilia Rodriguez

Belen e Stefano De Martino sono tornati di nuovo insieme. A due anni dalla seconda rottura la coppia ha deciso di riprovarci anche se al momento non c’è ancora un progetto di convivenza. I due si dividono tra le rispettive case e la gestione del figlio in comune Santiago, che oggi ha nove anni. Al settimanale Nuovo Tv Cecilia Rodriguez ha rilasciato alcune dichiarazioni su questa svolta inaspettata nella vita privata della sorella maggiore. La soubrette argentina è stata sommersa da critiche e giudizi negativi per via del suo legame finito male con Antonino Spinalbese.

Dopo l’addio a De Martino nel 2020 Belen ha conosciuto l’hair stylist 26enne, con il quale nel giro di poco tempo ha allargato la famiglia con l’arrivo della piccola Luna Marì. A neppure sei mesi dal parto la Rodriguez ha detto addio ad Antonino per colpa di alcune incompatibilità caratteriali ed è tornata tra le braccia di Stefano. Tanto è bastato per definirla una mangiauomini.

Cecilia Rodriguez prende le difese di Belen

A difenderla Cecilia Rodriguez che ci ha tenuto a sottolineare:

“C’è gente molto ignorante, che non sa come stanno realmente le cose e si fa condizionare da quello che si dice su di lei. Io so chi è mia sorella e quale tipo di donna è. E conosco la vita che ha avuto, tutto quello che ha dovuto passare di bello ma anche di brutto”

La fidanzata di Ignazio Moser non ha dubbi sulla sincerità di Belen a proposito dei suoi trascorsi sentimentali:

“Le indecisioni ci possono essere state, magari può aver sbagliato a scegliere qualche volta, ma parliamo di sentimenti. È una donna fortissima e bellissima: gli sbagli si possono fare, le indecisioni in amore si possono avere, ben vengano i cambiamenti”

Cecilia Rodriguez ha ribadito:

“Belen è cosciente della donna che è. Una volta, quando era più giovane, ci stava male. Ora no. La verità è un’altra, non è una mangiauomini: si è sposata, non ha funzionato e ha conosciuto altri uomini. Però questa è la sua vita. È grande e farà quello che deve fare fino a quando non troverà l’uomo giusto. Ma magari quello giusto c’è sempre stato”

Un chiaro riferimento a Stefano De Martino. Del resto, come spifferato di recente da Dagospia, l’amore tra l’ex ballerino e Belen Rodriguez non sarebbe mai finito del tutto. Un amore forte, profondo, in grado di resistere al tempo che passa, alle presunte corna, alle incomprensioni e ai litigi.

La lunga storia d’amore tra Belen e Stefano

Belen e Stefano si sono lasciati la prima volta nel 2015, dopo soli due anni di matrimonio. Successivamente la Rodriguez ha amato per un po’ il pilota Andrea Iannone mentre De Martino ha frequentato la stilista Gilda Ambrosio. Poi il ritorno di fiamma, durato a malapena dodici mesi.

A dicembre 2021 il riavvicinamento inaspettato: Stefano è riapparso accanto a Belen. I due sono tornati ad indossare la fede nuziale: stavolta sarà quella giusta? Nessun commento è invece arrivato da parte di Spinalbese, che preferisce tenere la bocca ben cucita e concentrarsi sulla sua bambina.