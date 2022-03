Belen e Stefano di nuovo insieme, il gossip: “Non si sono mai detti addio”

By

La storia d’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? Decisamente meglio di una telenovela! Quando tutto sembrava ormai finito, con la soubrette argentina felice accanto al giovane hair stylist Antonino Spinalbese, dal quale ha avuto la secondogenita Luna Marì, ecco arrivare il colpo di scena. Per incompatibilità caratteriale Belù ha detto addio al 26enne e si è riavvicinata all’ex marito. Il ritorno di fiamma è ufficiale, come confermato dai diretti interessati sui social network e in alcune interviste.

Stando però a quanto riporta Dagospia la relazione tra Belen e Stefano non si sarebbe mai interrotta del tutto. Complice la presenza del figlio in comune Santiago – che oggi ha nove anni – la Rodriguez e De Martino non avrebbero mai posto un punto conclusivo al loro rapporto.

Un amore forte, profondo, intenso, che – come scrive il portale di Roberto D’Agostino – resiste all’orgoglio, alle corna e alle pubbliche pressioni. Stefano e Belen, a più di dieci anni dal primo incontro avvenuto ad Amici, sono più innamorati che mai e oggi vivono una nuova fase del loro legame.

Belen e Stefano sono tornati insieme ma non convivono

Non sono tornati a convivere ma si godono il loro sentimento come due fidanzatini. Passano insieme la maggior parte delle notti: a casa di lei, nell’appartamento di lui o in qualche suite d’albergo lontana dalla città e soprattutto dai paparazzi.

“Questo loro terzo ritorno di fiamma sarà quello definitivo? Sarà davvero questa la volta buona? Questa non è la loro terza volta. Questa è forse solo la continuazione di quell’ unica volta, quella in cui iniziarono a ballare e a cui sempre hanno fatto ritorno”

Secondo qualcuno non è escluso che la coppia possa presto realizzare un vecchio progetto: quello di avere un altro bambino. Belen oggi è molto concentrata sulla sua carriera e sul nuovo impegno da conduttrice a Le Iene ma non ha mai nascosto il desiderio di avere una famiglia numerosa.

Anche Stefano vorrebbe diventare di nuovo papà dopo l’arrivo di Santiago, nato quando l’ex ballerino aveva appena 24 anni. E chissà che questa volta non sia quella giusta… Intanto De Martino ha detto addio alla Rai per tornare a lavorare con Maria De Filippi.

Pare che il 32enne condurrà un programma su Canale 5 dopo la fine del Serale di Amici, dove è stato riconfermato per il secondo anno consecutivo nel ruolo di giurato.