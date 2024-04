Belen e Stefano De Martino, nuovo incontro: ecco dove e il perché

Belen Rodriguez e Stefano De Martino ancora una volta insieme. Ma, si proceda con ordine. Solo pochi giorni fa, Belen e Stefano sono stati beccati insieme dal settimanale Gente. Dopo i mesi pieni di tensione vissuti a seguito della famigerata intervista dell’argentina a Domenica In, i due ex coniugi si sono sono riuniti. Ricordiamo che, lo scorso dicembre, la showgirl si è lasciata andare a dichiarazioni molto forti contro l’ex marito, accusandolo di averla tradita con ben 12 donne e di non esserle stata vicino durante la sua depressione.

Da lì, Belen ha più volte dimostrato di provare un certo rancore nei confronti del conduttore, che ha sempre risposto in maniera vaga per cercare di non alimentare il gossip. Tuttavia, ultimamente, pare che i due siano riusciti a ristabilire almeno un rapporto cordiale. Nelle foto pubblicate da Gente, Belen e Stefano sono apparsi felici e sorridenti in compagnia del figlio, Santiago. Ebbene, per amore del bambino, l’ex coppia ha avuto un nuovo incontro.

Domani, 9 aprile, Santiago compirà 11 anni. Per questo, oggi, 8 aprile, ha deciso di fare una festa in anticipo in compagnia dei suoi amici e della sua famiglia. Mamma Belen ha condiviso alcune foto del party, inquadrando da lontano il gruppo di amichetti in compagnia della piccola Luna Marì. Inoltre, la Rodriguez ha pubblicato un suo selfie, dove dietro sembra apparire proprio Stefano De Martino. Nonostante quest’ultimo non abbia postato nulla tranne storie promozionali per la nuova puntata di Stasera tutto è possibile, molti utenti lo hanno riconosciuto nello sfondo del video dell’ex moglie.

Deianira Marzano ha condiviso una segnalazione di una sua seguace, che faceva notare, per l’appunto, la presenza di De Martino nella storia Instagram di Belen. Ad ogni modo, che l’uomo nel video dell’argentina sia realmente Stefano o meno, pare sempre più evidente che tra i due sia tornato il sereno. Dopo la separazione da Elio Lorenzoni, la showgirl sembra aver messo da parte le ostilità con tutti i suoi ex. Prima ha trascorso il giorno di Pasquetta con la figlia Luna Marì e il padre Antonino Spinalbese, e ora si è incontrata di nuovo con l’ex marito.