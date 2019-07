Belen e Stefano, amore nell’aria dopo gossip gravidanza: “Niente di più bello”

Belen Rodriguez e Stefano De Martino innamoratissimi dopo il ritorno di fiamma

Belen Rodriguez e Stefano De Martino continuano a vivere la loro storia d’amore felici e innamorati dopo il ritorno di fiamma che ha sorpreso la stampa e che ormai si è trasformato in un incendio: i due infatti condividono post bellissimi con i fan, ed è palese non solo che si desiderino ma anche che si vogliano bene come le famiglie più belle. Non ci siamo dimenticati del tenerissimo Santiago, chiaramente, visto che è quasi sempre con loro su Instagram, ed è evidente anche in questo caso come la felicità dei genitori si rifletta nella sua vita, nel suo sorriso e nei suoi splendidi occhi.

Belen incinta? Il gossip sulla showgirl e conduttrice

Recentemente si è diffuso anche il pettegolezzo secondo cui Belen pare sia incinta; non sappiamo ancora nulla di certo, anche se i due sono intervenuti sul gossip e comunque sarebbe ora che Santiago conosca un fratellino o una sorellina per comprendere la bellezza di non essere figlio unico. Dite che ben presto arriverà qualche conferma da parte dei diretti interessati? Noi li abbiamo lasciati in barca nel bel mezzo di un’esplosione di passione ma magari, chissà, dopo la vacanza ci diranno qualcosa di più (ammesso che il gossip sia vero e non completamente inventato…).

Le ultime foto di Stefano e Belen con Santiago: l’amore è nell’aria

Di certo i due stanno benissimo così, e a dimostrarlo è l’ennesimo post pubblicato da Belen sul proprio Instagram, in cui la vediamo felice con Stefano e Santiago in una foto commentata con un chiarissimo “Niente di più bello della famiglia”. Davvero un bel quadretto che non potevamo non riproporvi qui di seguito: