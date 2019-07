Belen e Stefano di nuovo genitori? Le foto della coppia spiazzano i fan

Belen Rodriguez incinta? Le foto insieme a Stefano De Martino e Santiago sorprendono

Da alcuni giorni non si fa altro che parlare di una nuova presunta gravidanza per la bellissima Belen. La showgirl argentina e suo marito Stefano sono tornati ufficialmente insieme e non si nascondono più. La coppia è tornata a mostrarsi insieme e con loro c’è sempre il piccolo Santiago. Ora, il gossip ha spostato l’attenzione sulle forme della sensualissima Rodriguez. La conduttrice di Tu Si Que Vales pare sia un po’ più in carne rispetto al solito. Le foto pubblicate sul nuovo numero del settimanale Gente sembrano parlare chiaro. La moglie di De Martino è apparsa con un linea più morbida e prosperosa rispetto a come l’avevamo lasciata nelle sue ultime apparizioni televisive.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez di nuovo genitori? Il gossip

Nelle ultimissime ore il gossip su Stefano e Belen sta impazzendo. Sembrava non fosse possibile rivederli insieme, eppure i due sono tornati ad amarsi e ad essere una famiglia unita. Santiago è felicissimo di vedere i suoi genitori sereni e forse presto potrà avere al suo fianco un fratellino o una sorellina. A quanto pare, gli amanti della cronaca rosa sono quasi convinti che la Rodriguez sia in dolce attesa. Al momento, però, si tratta di sole voci di corridoio. Sulle pagine di Gente vengono mostrati degli scatti della Rodriguez in una forma fisica sempre smagliante ma con qualche chilo in più rispetto al solito.

Belen e Stefano presto genitori bis? Le foto che spiazzano

Belen e Stefano hanno forse deciso di suggellare il loro amore ritrovato con l’arrivo di un nuovo bebè?! Staremo a vedere. Intanto, non ci resta che goderci i meravigliosi scatti e video di famiglia che la coppia continua a condividere sui proprio profili social. La guest star dell’estate della Rodriguez e di De Martino non è altri che Santiago. Il piccolo di famiglia è super coccolato da tutti e l’attenzione è rivolta sempre su di lui.