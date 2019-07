Belen è incinta? Nuovi indizi e il malore della conduttrice accresce il gossip

By

Belen Rodriguez è davvero incinta? Nuovi indizi spuntano e che sembrano confermare il gossip

Non è la prima volta che il gossip parla di una nuova gravidanza per Belen Rodriguez. Dopo il ritorno di fiamma confermato con Stefano De Martino, siti e giornali di gossip si stanno sbizzarrendo circa la notizia che la showgirl argentina possa regalare a Santiago un fratellino o una sorellina. A convalidare la notizia sembrano arrivare nuovi indizi. A svelarli è il settimanale Oggi, il quale, nel numero in edicola giovedì 25 luglio, riporta un episodio accaduto durante la registrazione della prima puntata di Tú sí que vales, condotto ancora una volta dalla bella Belen. Secondo la rivista, le voci della seconda gravidanza della Rodriguez si fanno sempre più insistenti soprattutto dopo il malore che l’avrebbe colta proprio durante i primi giorni di riprese.

Belen e il malore che sembra confermare la gravidanza: le voci

“A suggerire che la bella argentina possa essere nuovamente in dolce attesa è il recente malore che dicono l’abbia costretta a saltare la registrazione della prima puntata della nuova edizione di Tú sí que vales“, così riporta Oggi. La notizia della seconda gravidanza della showgirl e conduttrice ovviamente non è stata confermata anche se sembrano sempre più insistenti voci e rumors sulla coppia. Che dire? Noi attendiamo l’ufficialità da parte di Belen e Stefano, sicuri che la coppia voglia allargare la famiglia e donare la gioia di un fratello o una sorella al piccolo Santiago. La coppia, comunque, si è concessa una bellissima vacanza sullo yacht che prende il nome di “Santiago“, un bellissimo gesto quello di De Martino che dice tanto sull’amore che prova per il piccolo di casa.

Belen e Stefano presto di nuovo genitori? I fan fanno il tifo per loro

Quando Stefano e Belen sono tornati insieme, sono stati tanti i fan che hanno accolto con felicità la notizia. Ora tutti coloro che hanno sempre fatto il tifo per la coppia, sognano che arrivi presto un fiocco rosa o azzurro in casa De Martino-Rodriguez.