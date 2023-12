Belen e Spinalbese, faida: le colleghe tv si schierano, da che parte

In questi giorni sta facendo discutere la diatriba che vede coinvolti Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, relativa alla gestione di loro figlia: Luna Marì. I due sono stati protagonisti di un duro botta e risposta sui social, lasciando intendere come il loro rapporto sia alquanto teso. L’argomento è stato affrontato ne La Vita in Diretta di Alberto Matano, con alcune colleghe della showgirl argentina che hanno offerto il proprio parere sulla questione.

Scontro Belen-Spinalbese: parlano le colleghe della showgirl

Pamela Prati, ad esempio, ha espresso una certa perplessità per quanto concerne le discussioni in pubblico, convinta sia meglio chiarire le proprie posizioni nelle sedi opportune: “Nel loro caso ci sono anche i bambini di mezzo e quindi è una cosa molto delicata. Forse certe cose così delicate andrebbero viste nelle sedi giuste” ha spiegato. Ad accompagnare le perplessità di Pamela Prati ci sono stati i dubbi di Stefania Orlando, anch’essa non proprio convinta della scelta di Belen e Antonino di litigare via social: “Poi magari vai da un professionista, ti sfoghi, vai dallo psicologo, dall’amica del cuore, da una madre o dalla sorella. Ma rendere pubblici delle cose così private… Le coppie comuni non sono così e non lo fanno“.

Diverso, invece, il parere di Barbara Alberti, che ha analizzato la situazione da un altro punto di vista: “Io invece non sono dello stesso parere. In merito a questo direi che è perfetto, perché qui dividiamo tra guardoni ed esibizionisti. C’è una metà che vuole esibirsi e l’altra che vuole guardare e io direi che è perfetto“.

Le fasi della diatriba tra Belen e Spinalbese

Il duro scontro social tra Belen e Antonino Spinalbese era stato preceduto da un’indiscrezione circolata alcuni giorni fa, che aveva riportato come l’ex gieffino fosse furioso della scelta di Belen di trascorrere il Natale con Elio Lorenzoni e Luna Marì all’Albereta. Si era quindi vociferato che Antonino avesse a disposizione solo il 25 dicembre per vedere la figlia. Sembrava così che Spinalbese non avesse digerito la dinamica e in una sua successiva storia Instagram aveva lasciato intendere il suo disappunto. A questo punto, Belen era andata su tutte le furie, invitando l’ex compagno, tramite social, a trovarsi un lavoro. Quindi l’ormai noto comunicato di Spinalbese con pesanti accuse alla showgirl, a cui quest’ultima aveva replicato con la volontà di portarlo in tribunale.

Solo di recente, Belen ha fatto emergere nuovi dettagli sulla vicenda. La showgirl ha infatti sostenuto che Antonino Spinalbese non fosse venuto a prendere la figlia il 25 e il 26 dicembre perché non aveva voluto. Ad esporsi sulla questione è stato anche Giuseppe Russo, l’avvocato di Belen, che ha sostenuto come l’ex gieffino sia nel torto.