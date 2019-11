Belen e Iannone si sono rivisti a Milano: ecco cosa è successo

Belen Rodriguez ha incontrato l’ex fidanzato Andrea Iannone a Milano: il gossip

A un anno dalla loro rottura Belen Rodriguez e Andrea Iannone si sono rivisti. Nessun appuntamento amichevole ma solo un incontro casuale, come spiffera Very Inutil People. Il blog racconta che la soubrette argentina ha rivisto l’ex fidanzato in un noto ristorante di Milano. Un locale frequentato da tempo da entrambi e, casualità, pure la stessa sera, quella di venerdì 22 novembre. La conduttrice di Tu si que vales era a cena con il marito Stefano De Martino, i genitori Gustavo e Veronica e il resto della famiglia Rodriguez. Il pilota di Moto Gp era invece – a quanto pare – in compagnia di alcuni amici e senza l’attuale fidanzata Giulia De Lellis, rientrata a Roma per un breve saluto ai suoi famigliari.

Incontro casuale in un ristorante per Belen e Iannone

Non è chiaro se Belen Rodriguez e Andrea Iannone si siano scambiati almeno un saluto: ad oggi non sono noti i rapporti tra i due dopo la rottura avvenuta in seguito a una lunga relazione. Rottura decretata dalla soubrette sud americana, che non se l’è sentita di portare avanti con il 30enne dei progetti importanti come matrimonio e famiglia. Belen ha preferito tornare tra le braccia di Stefano De Martino – che non l’ha mai dimenticata – mentre Iannone ha ritrovato la serenità accanto a Giulia De Lellis. Una liaison nata per caso la scorsa estate e diventata subito importante, con tanto di convivenza a Lugano.

Guerra tra Belen e Giulia De Lellis: la Rodriguez smentisce

Di recente si è parlato di una presunta guerra tra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis ma la prima ha smentito tutti i gossip trapelati nell’ultimo periodo sul suo conto. È rimasta in silenzio l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che ha conosciuto Belen dopo l’avventura al Grande Fratello Vip, quando ha stretto amicizia con Jeremias e Cecilia. Amicizia ormai naufragata anche se i motivi non sono mai stati svelati.