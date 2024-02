Belen e gli uomini: consiglio velenoso ma giusto di Stefania Orlando

Belen Rodriguez è volata in Scozia, da sola, senza Elio Lorenzoni. La loro love story si sta trasformando in un rebus. Fabrizio Corona, amico della showgirl argentina nonché suo ex, ha lasciato intendere chiaramente che la coppia non c’è più. Anche il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi ha sostenuto la medesima versione e nell’ultima puntata de La Vita in Diretta ha riferito il modo fortuito con cui è venuto a conoscenza della rottura. A ciò va aggiunto che la Rodriguez ha tolto l’anello di fidanzamento donatole dall’imprenditore bresciano. In tutto ciò, però, è spuntata una voce discordante. Inoltre è giunto un consiglio non richiesto indirizzato alla conduttrice sudamericana da parte di Stefania Orlano.

Fanpage.it, nelle scorse ore, ha scritto di aver contattato una fonte vicina alla coppia che ha spiegato che la rottura non sarebbe totale. “Stanno ancora insieme, non si sono lasciati”, ha assicurato tale fonte. Un rebus, come si diceva. L’ipotesi più plausibile è che Lorenzoni e Belen stiano vivendo un momento per nulla facile, ma che non avrebbero ancora deciso definitivamente se prendere strade separate o meno.

Si torni a Roberto Alessi. Ospite da Alberto Matano venerdì 2 febbraio 2024, il giornalista ha raccontato per filo e per segno come è venuto a conoscenza dell’indiscrezione relativa al crac sentimentale. Lo spiffero gli è giunto in aeroporto da due persone bresciane incontrate casualmente.

“Ero in aeroporto e vengo fermato da una coppia di Brescia che mi ha detto ‘l’abbiamo vista a La Vita in Diretta’. E tra una chiacchiera e l’altra mi dicono che hanno una notizia. Viene fuori che erano ben piazzati per conoscere questa storia. A quel punto ho preso l’aereo dopo e sono andato a fare un aperitivo infinito con queste due persone. Quindi pare che sia finita questa storia d’amore”.

Il direttore di Novella 2000 ha aggiunto che Belen, al momento di crisi, ha deciso di lasciare momentaneamente l’Italia, per staccare da tutto e tutti e riflettere sulla sua situazione. Da qui il viaggio in Scozia, tra la natura e la tranquillità. Il posto perfetto per riordinare le idee e cercare di capire come affrontare il futuro. Sempre Alessi a La Vita in Diretta:

Come ha reagito Belen? Lei a un certo punto è partita e ieri è andata in Scozia a ritrovare sé stessa. Ha preso un cottage per stare tranquilla dopo quello che è successo. Se è in Argentina? No, era in Argentina con lui, poi è tornata, dovevano andare a Dubai, ma poi è accaduto questo e lei è andata da sola in Scozia. Lei è stupenda e una brava ragazza. lei conosceva Elio da 10 anni. Lui è una persona ottima, che lavora tanto, che ha una sua azienda e si impegna”.

Stefania Orlando e il consiglio ‘velenoso’ a Belen

In studio presente anche la conduttrice Stefania Orlando la quale prima si è detta dispiaciuta per la situazione della collega, poi le ha dato un consiglio – e scommettiamo non troppo gradito da parte della Rodriguez – suggerendole di scegliersi uomini differenti in futuro: “Certo che ci dispiace per lei, ma in generale per tutti e due. Speriamo che sia serena davvero. Magari per il futuro potrebbe scegliere degli uomini un po’ diversi. In che senso? Che si sentano meno inadeguati a stare accanto a una come Belen Rodriguez”. Un consiglio ‘velenoso’ che però, alla luce delle storie vissute dalla modella, pare giusto.