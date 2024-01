Belen e Elio: nessuna crisi, le foto che fanno tacere i rumors

Il settimanale Chi ha beccato Belen, insieme al compagno Elio Lorenzoni e alla piccola Luna Marì (figlia avuta con Antonino Spinalbese) in vacanza, per un weekend fuoriporta. Le foto smentiscono le voci di una presunta crisi.

Più felice che mai, la coppia ha passato un weekend in Franciacorta, nei pressi di Brescia. Da vera famiglia allargata hanno passato delle belle giornate insieme e negli scatti si nota anche come Elio si prenda cura della bambina. Ormai lui è entrato a far parte di questo nucleo. Le foto smentiscono dunque i sospetti di una crisi che circolavano già da un po’. Infatti Lorenzoni non compariva più nelle stories di Belen e ultimamente era scomparso anche l’anello che lui le ha regalato alle Maldive.

Il posto in cui sono stati beccati, è lo stesso resort dove la showgirl era andata nel 2022 in compagnia dell’ex Stefano De Martino, quando erano da poco tornati insieme.

Belen e Elio: cos’era successo

Da giorni si ipotizzava di una possibile crisi della neo coppia. Ultimamente, infatti, in alcuni scatti, i più attenti hanno notato che mancava l’anello che Elio aveva regalato a Belen. Un promessa del loro amore, tanto che la showgirl, a Domenica In, aveva confessato di non escludere un possibile matrimonio.

Poi il selfie con le corna, motivazioni ancora non chiare. L’argentina si è immortalata mentre faceva il gesto delle corna. Subito in molti hanno ipotizzato che alludesse al fatto di essere stata (di nuovo) tradita. E poi il terzo indizio: alcuni utenti le hanno chiesto che fine avesse fatto Elio, ma Belen non ha replicato. Strano, perché ultimamente ha deciso di rispondere a tutte le domande più scomode, come ha fatto con il commento su Alessia Marcuzzi, sganciando la bomba.

Ma le foto diffuse dal settimanale sembrano smentire la presunta crisi. La coppia con Luna Marì si è presa dunque un weekend di relax. Nel frattempo Belen è cosciente di essere sempre al centro del gossip e che quindi ogni sua mossa viene monitorata e nascono continui rumors veri o meno sulla sua vita.