Belen ed Elio, è notte fonda: gesto corna e via l’anello, i retroscena

Che succede tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni? Il gossip del Bel Paese torna a ruggire in maniera prepotente sulla showgirl argentina che in queste ore si è immortalata in un paio di scatti che spingono a teorizzare che la love story con l’imprenditore bresciano stia vivendo un momento non troppo felice. Tre gli indizi che hanno portato la cronaca rosa a pensare che qualcosa, forse anche più, non vada.

Innanzitutto, come si può osservare dai contenuti social della modella, è sparito l’anello che Lorenzoni aveva regalato alla sua dolce metà. Addirittura Belen, a Domenica In, aveva dichiarato di non escludere di diventare con Elio madre per la terza volta e di essere pronta a sposare il compagno dopo che l’anello, quello sparito, le era stato donato in una sorta di proposta di matrimonio.

Secondo indizio: la showgirl, nelle scorse ore, si è immortalata con un selfie, facendo il gesto delle corna (non chiaro come sia da interpretare, qualcuno già sussurra di presunti tradimenti. L’ipotesi pare però ‘fantascientifica).

Terzo indizio: i fan della Rodriguez, essendosi resi conto della sparizione dell’anello e pure di quella di Elio dalle Stories di Belen (altra stranezza visto che un giorno sì e l’altro pure, fino a poco tempo fa, la sudamericana si mostrava con l’imprenditore), hanno domandato direttamente all’argentina notizie della faccenda. Ebbene, Belen risponde spessissimo ai suoi ‘seguaci’ (chi la segue su Instagram lo sa bene), ma stavolta ha optato per il silenzio. Non un buon segno.

In effetti la situazione è alquanto criptica. Belen non è nuova a ‘piroette’ d’amore repentine. La storia con Stefano De Martino docet, ma pure quella con Antonino Spinalbese ha avuto risvolti inaspettati, con la Rodriguez che decise di chiudere la relazione dopo che qualche settimana prima raccontava che l’ex hair stylist era l’uomo giusto per lei. Che la storia si stia ripetendo con Lorenzoni?

Inoltre, anche in passato, quando aveva fatto sparire gli anelli dalle sue dita si era capito che l’amore stava scricchiolando. L’ultima volta aveva smesso di indossare l’anello datole da De Martino. Poi si è saputo come è finita: per niente bene.