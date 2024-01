Stefano De Martino, il padre freccia Belen: cosa ha fatto

Dopo le ultime accuse e gli ultimi avvenimenti sulla situazione Belen- Stefano De Martino, a prendere la parola è il padre del ballerino che ha lanciato una frecciatina sui social.

Una segnalazione arrivata a Deianira Marzano mostra come Enrico De Martino ha postato un video preso da Titk Tok che potrebbe riferirsi a Belen. Qui si vede una crema con scritto “Bruciacul- per persone invidiose“, dedicata “a tutti i rosiconi e li rende più collaborativi“.

L’uomo non si è mai espresso sulle questioni tra Stefano e Belen, ma questa volta sembra che abbia voluto lanciare una frecciatina dopo le tante accuse fatte dalla showgirl nei confronti di suo figlio. Accuse a cui il ballerino sta cercando di non rispondere, nonostante continuino ad uscire nomi di presunte donne con cui avrebbe tradito l’argentina.

Le ultime rivelazioni di Belen

La showgirl ora sta bene ed è in vacanza in Argentina insieme ai suoi figli e ad Elio Lorenzoni, il nuovo compagno. Non mancano però in questi giorni frecciatine o riferimenti alla fine del matrimonio con Stefano. Recentemente è tornata a parlare, tramite Instagram, del periodo duro che ha affrontato quest’estate.

Rispondendo ad un utente, Belen ha confessato “di essere arrivata alla frutta”, di aver toccato il fondo. Oggi invece ha superato il periodo di depressione, grazie all’aiuto del compagno ed è pronta “a tornare quella di prima“. E lo sta dimostrando attraverso le risposte peperine che lascia nei commenti, come la recente conferma del tradimento di Stefano con Alessia Marcuzzi.

Sempre tramite i social, è iniziata la guerra al padre di sua figlia, Antonino Spinalbese. Storie di genitori separati che si contendono una bambina. Se da una parte troviamo un papà triste per non aver potuto passare le feste con Luna Marì e che, a detta sua, ha visto sottrarsi la figlia che ora si trova in Argentina, senza il suo consenso. Dall’altra troviamo la Rodriguez che lo accusa di “fare il padre ad intermittenza“, tesi avvalorata dal suo legale.

Mentre Belen si toglie i sassolini dalla scarpa c’è quindi chi decide di rispondere e chi invece preferisce rimanere in silenzio. Nel frattempo, però, prende la parola anche chi finora in queste discussioni non era mai entrato, come il padre di Stefano.