Belen e Antonino, il web in tilt: un video sospetto fa il giro dei social

I due ex fidanzati potrebbero aver condiviso un pranzo insieme negli ultimi giorni come andrebbe a provare un video su TikTok

Web in tilt per Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, o meglio TikTok è in tilt. Infatti nelle ultime ore un video che sta facendo il giro del noto social network sembra provare che il rapporto tra i due ex fidanzati sia più che sereno. Entrambi hanno sempre confermato di aver sempre messo al primo posto la loro figlia Luna Marì, cercando mantenere tra loro una certa pace. Ed ecco che ora spunta un video in cui sembra Belen e Antonino siano a pranzo insieme.

C’è da dire che hanno sempre confermato di avere un rapporto tranquillo dopo la rottura, ma non erano più apparsi pubblicamente insieme. Nel corso del weekend che si è appena concluso pare, invece, che Belen e Spinalbese abbiano deciso di condividere del tempo insieme per amore della loro bambina. Scendendo nel dettaglio, in questo video spuntato su TikTok è possibile vedere Antonino seduto a tavola con la figlia Luna Marì.

L’hairstylist sembra essere in un ristorante sul lago e pare che a riprenderli con il suo cellulare sia proprio la Rodriguez. Cosa fa percepire questo dettaglio? Una risata di sottofondo, che in effetti – come è possibile notare nel video – pare essere proprio la sua. Questo breve filmato che sta facendo il giro di TikTok nelle ultime ore sembra risalire alla giornata di sabato scorso.

Ciò che hanno notato i fan è il vestito di Luna Marì, uguale a quello che compare nelle foto pubblicate sabato da Antonino su Instagram. Non si sa, però, al momento da dove sia uscito fuori questo video. Infatti nei profili ufficiali dei due ex fidanzati non c’è nulla riguardante il filmato in questione. C’è chi pensa che, per evitare le malelingue, uno dei due l’abbia inizialmente pubblicato sui social per poi cancellarlo. Ma i fan più attenti avrebbero fatto in tempo a salvarlo e a condividerlo su TikTok.

Non succedeva da tanto tempo di vedere Antonino e Belen a pranzo insieme. Va, però, precisato che questa indiscrezione dovrebbe essere presa con le pinze. Infatti, per il momento c’è solo una risata in sottofondo che sembra parlare, niente di più.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono in crisi?

Intanto, proprio in queste settimane, si parla spesso di una possibile crisi tra Belen e Stefano De Martino. Da tempo i due non appaiono insieme pubblicamente e questo sta facendo pensare che tra loro non stia procedendo bene. Sebbene si stiano facendo importanti questi rumor che parlano di una forte crisi, ecco che giorni fa è spuntata fuori un’altra indiscrezione.

Una presunta telefonata in aeroporto di De Martino proverebbe che tra loro, invece, sta procedendo tutto bene. Semplicemente i due protagonisti della cronaca rosa italiana potrebbero aver deciso di vivere la loro love story questa volta senza condividere troppo pubblicamente.