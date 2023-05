Belen e Stefano, che succede? Spunta una telefonata in aeroporto

Cosa sta succedendo tra la Rodriguez e De Martino in queste settimane? Arriva in queste ore una nuova segnalazione

Tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino c’è davvero aria di crisi? Una nuova indiscrezione andrebbe a smentire quella delle scorse ore, che parlava di complicazioni per una delle coppie più note della cronaca rosa italiana. Oggi infatti sembra essere arrivata una conferma positiva sulla love story di Belen e Stefano, che li vede ancora uniti e innamorati. Ebbene una ragazza che lavora in aeroporto ha deciso di contattare Deianira Marzano per smentire l’ultimo gossip.

Proprio l’influencer nella giornata di ieri aveva lanciato l’indiscrezione su una presunta crisi in corso tra De Martino e Belen. Nella giornata di oggi è stata contattata da questa ragazza, che le ha assicurato di aver assistito a una scena che parlarebbe chiaro! Entrando nel dettaglio, Stefano pare si trovasse in aeroporto questa mattina, quello di Linate. Qui l’ex ballerino avrebbe chiamato Belen, con cui avrebbe parlato in modo abbastanza affettuoso e amorevole.

“Ciao amore, sto per imbarcarmi”, questo ciò che Stefano avrebbe detto al telefono alla Rodriguez. Se questa segnalazione corrispondesse alla realtà, andrebbe di sicuro a smentire l’indiscrezione che vedeva la coppia in crisi. Deianira, con questa nuova segnalazione, ci tiene a precisare che la ragazza che l’ha contattata lavora in aeroporto Di certo quanto riportato in queste ore strapperà un sorriso ai fan che hanno sempre tifato per il loro amore.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: perché si pensa a una crisi?

Ogni tot di tempo Belen e Stefano finiscono al centro delle notizie di gossip per via di presunti addii, crisi e separazioni. La coppia non ha smentito pubblicamente le ultime indiscrezioni.

Dunque, non si sa effettivamente quale sia la verità dei fatti. Nonostante questo, si fatica a credere che tra loro ci sia una grave crisi in corso. Questo perché proprio di recente De Martino ha rilasciato un’intervista per la Gazzetta dello Sport. Qui ha parlato tranquillamente di Belen, senza far pensare minimamente a una presunta crisi.

C’è, però, da dire che ultimamente Belen Rodriguez appare da sola sui social network, tanto che non c’è più alcun riferimento sulla presenza di Stefano nella sua vita di tutti i giorni. Ma questo non è di certo un dettaglio sconvolgente, in quanto entrambi hanno i loro rispettivi impegni lavorativi e di certo, quando sono insieme, non passano il tempo a pubblicare post o storie su Instagram.

Infatti, va considerato che dopo il ritorno di fiamma Belen e Stefano pare abbiano deciso di tenere la loro relazione amorosa lontana il più possibile dalle luci dei riflettori. Quindi per il momento sembra che i loro fan si potranno aggrappare solo alla nuova segnalazione riguardante la telefonata che De Martino avrebbe fatto in aeroporto a Belen.